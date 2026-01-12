앳홈, 상반기 정기채용…"글로벌 뷰티 시장 공략"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서류 검토·인터뷰 하루 만에 끝내는 전형 운영

앳홈이 올해 본격적인 글로벌 뷰티 시장 공략을 앞두고 상반기 정기 채용에 나선다. 국내에서 가전 브랜드 미닉스(Minix)와 뷰티 브랜드 톰(THOME)을 통해 성장 기반을 다져온 앳홈은 이번 채용을 기점으로 글로벌 확장에 속도를 낸다는 계획이다.

12일 앳홈에 따르면 이번 정기 채용은 '10X 챌린지: 글로벌 성장의 주인공을 찾습니다!'라는 타이틀로 ▲글로벌 뷰티 콘텐츠·퍼포먼스 마케팅 리더(북미) ▲글로벌 뷰티 인플루언서 마케팅 리더(북미) ▲글로벌 뷰티 B2B(기업 간 거래) 세일즈 리더 ▲글로벌 뷰티 온라인 MD(아마존·틱톡샵) 등 4개 부문에서 진행된다.

앳홈은 이번 '10X 챌린지'를 통해 서류 검토와 인터뷰 전형을 각각 24시간 이내에 마무리하는 '1 데이 패스' 전형을 처음 도입했다. 서류 결과 확인까지 영업일 기준 단 1일만 소요되고, 면접 또한 하루 안에 모두 진행돼 경력직 지원자의 시간적 부담을 최소화한 것이 특징이다.

서류 접수는 이날부터 25일까지다. 다음달에는 글로벌 뷰티 마케팅 팀원 급을 대상으로 한 2차 '10X 챌린지' 모집이 예정돼 있으며 세부 내용은 추후 공개될 예정이다.

앳홈은 지난해 11월 채용 플랫폼을 전면 개편해 조직문화와 핵심 인재상을 지원자가 이해하기 쉽도록 구성했다. 현직 마케터를 대상으로 기업 성장 스토리와 문제 해결 경험을 공유하는 네트워킹 행사 '앳홈 인사이드 토크'를 통해 기업문화를 소개해 왔다.





앳홈 관계자는 "앞으로도 지원자 친화적인 채용 프로세스를 고도화해 고속 성장을 함께할 인재들과의 접점을 넓혀갈 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

