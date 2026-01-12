휴롬, 전현무 앰배서더 발탁…신년 건강 캠페인 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

휴롬은 새해를 맞아 전현무를 연간 앰배서더로 발탁하고 신년 건강 캠페인을 전개한다고 12일 밝혔다.

휴롬은 "연초 건강 관리에 대한 관심이 높아지는 시기에 친근한 이미지의 전현무와 일상 속에서 누구나 쉽게 실천 가능한 '엔자임 주스' 건강 루틴을 확산하기 위해 이번 앰배서더 캠페인을 진행하게 됐다"고 설명했다.

휴롬은 새해를 맞아 전현무를 연간 앰배서더로 발탁했다. 휴롬

이날 공개된 본편 광고 영상에서는 전현무가 하루 500g의 채소 과일 권장 섭취량을 자연의 영양을 그대로 담은 엔자임 주스 한잔으로 간편하게 채우는 모습이 전파를 탔다. 이와 함께 엔자임 주스를 섭취하기 위한 최적의 방법으로 휴롬 착즙기를 활용하는 테마별 쇼츠 영상도 함께 공개됐다.

엔자임 주스는 3가지 이상의 생채소와 과일을 혼합해 저온 저속 방식으로 착즙해 열에 약한 효소와 파이토케미컬, 항산화 영양소 등 자연 그대로의 복합 영양을 그대로 보존한 주스다.

휴롬은 전현무와 앰배서더 캠페인을 기념해 이날부터 2주 무료 체험 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 휴롬 자사몰에서 신청하면 2주간 휴롬 H410 및 H400 착즙기를 무상으로 체험할 수 있다. 제품 구매 확정 시 전원에게 휴롬 멀티 티마스터와 과채로움 티백 및 엔자임 주스키트 5팩을 추가로 증정한다.





김재원 휴롬 대표는 "새해를 맞아 친근한 이미지의 전현무씨와 앰배서더 캠페인을 통해 일상 속에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 건강 루틴을 확산하고자 한다"며 "자연 그대로 채소 과일의 수많은 영양 섭취를 통해 건강한 한 해가 되시길 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

