KB국민은행, 2026학년도 수능 응시자 대상 'KB금융캠프' 참가자 모집

KB국민은행이 KB자산운용과 함께 2026년 대학수학능력시험 응시자들을 위한 '수능 끝! 미래 준비 스타트(START) KB금융캠프' 참가자를 모집한다고 12일 밝혔다.

'KB금융캠프'는 청소년들의 건전한 금융 가치관 형성을 위해 기획된 프로그램으로 다음달 4일 KB국민은행 신관 다목적홀에서 열린다. 만 24세 이하 2026학년도 수능 응시자를 대상으로 총 100명을 선발한다. 참가 신청은 오는 18일까지 KB스타뱅킹 이벤트 페이지를 통해 가능하다. 참가자는 오는 21일에 발표될 예정이다.

이번 캠프는 참가자들의 눈높이에 맞춰 실생활에 밀접한 금융 개념을 쉽고 재미있게 전달하는 데 중점을 뒀다. ▲스무살에게 필요한 금융 핵심 개념 강의 ▲나만의 머니 로드맵 그리기 ▲경제적 독립을 위한 팀 빌딩 프로그램 ▲디지털 금융 지갑 완성 등 저축, 투자, 신용관리 등 다양한 강의와 참여형 프로그램으로 체계적으로 다룬다. 참여자 전원에게는 소정의 기념품을 제공하며, 우수 참여자에게는 특별 시상도 진행될 예정이다.





이벤트 관련 자세한 내용은 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

