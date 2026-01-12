美 회사채 발행 1월 첫 주 950억달러…코로나19 이후 최고

AI 투자 위한 자금조달 위해 회사채 발행 ↑

기업부채, 베네수엘라 이슈 영향 없어

회사채 금리 스프레드 최저 수준

월스트리트 표지판(아시아경제 = 연합뉴스)

미국과 해외 기업들이 인공지능(AI) 투자 등을 위해 새해 벽두부터 미국에서 회사채 발행에 적극적으로 나서고 있다.

11일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 런던증권거래소그룹(LSEG) 데이터를 분석한 자료에 따르면 1월 첫째 주 회사채 발행(투자 등급 이상) 규모는 최소 950억달러(약 138조원)로 집계됐다. 이는 2020년 5월 이후 가장 높은 주간 거래량이다.

테디 호지슨 모건스탠리 채권시장 글로벌 공동책임자는 "1월은 일반적으로 신규 채권 발행이 활발하다"며 "특히 올해 많은 기업이 AI 인프라 구축과 대형 M&A 자금 조달을 위한 채권 발행 규모를 늘릴 것을 고려해 위해 평소보다 일찍 회사채 발행에 나서고 있다"고 설명했다.

이런 분위기는 올해 연말까지 이어질 것으로 예상된다. 모건스탠리는 올해 투자등급회사채 발행 규모를 2조2500억달러로 전망했다. 이는 2020년 연간 채권 발행 규모인 1조9000억달러를 크게 웃도는 규모다.

1월 첫째 주 회사채 발행 주체를 보면 금융기관과 유럽기업들도 포함됐다. 프랑스 통신회사 '오렌지'는 5개 만기(트렌치)에서 총 340억달러가 넘는 청약 주문을 확보해 최종적으로 60억달러를 조달했다. 일본의 스미토모 미쓰이 파이낸셜과 미국의 반도체 기업 브로드컴도 각각 50억달러, 45억달러를 조달했다. 모두 예상보다 높은 청약률을 기록했다.

연초 미국 정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 사건에도 불구하고 회사채 시장의 분위기는 우호적이다. 투자등급의 회사채 스프레드가 국채 대비 0.79%포인트 수준으로 최저 수준이다. 시장에서 미국 기업 부채나 대외 변수에 대한 가산금리가 거의 적용되지 않고 있다는 의미다. 즉 차입 비용 측면에서 회사채 발행이 유리하고, 달러화 채권 수요도 강한 영향을 받아 채권 발행량이 증가한 것이라고 FT는 분석했다.

보험사와 연기금도 신용도가 높은 회사채 투자에 적극적이다. 올해 미국이 기준금리를 추가로 인하할 것으로 예상되면서 더 높은 장기 수익률을 확보하려는 것으로 해석된다.





일각에서는 회사채 시장에 대해 관망세를 보이는 투자자도 존재한다. 미 국채에 비해 추가 수익률(금리)이 미미하기 때문이다. 닐 선 RBC블루베이자산운용 매니저는 "(회사채) 거래 건수가 너무 많이 결국 투자자들이 피로감을 느낄 것"이라며 "더 넓은 신용 스프레드 기회를 잡을 수 있도록 현금을 들고 있다"고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

