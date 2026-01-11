경찰, '공천 헌금 의혹' 강선우·김경 압수수색(종합)

경찰이 '공천헌금 의혹'에 연루된 강선우 무소속 의원과 강 의원의 전 사무국장, 더불어민주당 김경 서울시의원에 대한 강제수사에 착수했다.

강선우 무소속 의원실. 연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오후 5시 30분부터 뇌물 혐의를 받는 강 의원과 남모 전 사무국장, 김 시의원의 자택을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 또한 강 의원의 국회 의원회관 사무실, 김 시의원의 서울시의회 사무실 등도 압수수색하는 것으로 확인됐다.

강 의원은 민주당 소속이던 2022년 지방선거를 앞두고 남 전 사무국장을 통해 김 시의원으로부터 1억원의 뇌물을 수수한 혐의를 받는다.

강 의원은 당시 사무국장이 돈을 받은 사실은 인정하면서도 "누차 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다"고 밝혔다.

강 의원은 당시 공관위 회의에서 김 시의원의 공천을 주장한 사실이 뒤늦게 밝혀졌고 민주당에서 제명됐다.

김 시의원은 이날 오후 7시 16분 인천국제공항 입국장에서 "성실히 조사에 임하겠다"고 말했다.





김 시의원은 "공천 헌금 1억원을 건넨 혐의를 인정하느냐", "자술서를 낸 이유가 무엇이냐", "조기 귀국한 이유가 무엇이냐"는 등 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않았다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

