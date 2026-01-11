與원내대표 보선, 한병도·백혜련 결선행…"李정부 성공 이뤄낼 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 與원내대표 선출을 위한 의원총회

과반 득표자 없어 다수 투표자 2인 결선

내란청산·지방선거 승리·개혁입법 강조

4명의 후보(박정·백혜련·진성준·한병도 의원)가 출사표를 던진 더불어민주당 원내대표 보궐선거에서 과반 득표 후보자가 발생하지 않아 다수 득표자인 한병도·백혜련 의원에 대한 결선 투표가 진행됐다.

연합뉴스

AD

11일 여의도 국회에서 열린 민주당 원내대표 선출을 위한 의원총회에서 진선미 민주당 선거관리위원장은 "과반 득표 후보가 없어 다수 투표자인 한병도·백혜련 후보자에 대한 결선 투표를 실시하겠다"고 밝혔다. 민주당 당헌·당규에 따르면 3인 이상의 후보자가 1차 경선을 실시해 최고 득표자가 절반을 넘지 않을 경우, 최다 득표자 2명을 대상으로 2차 경선을 실시한다. 2차 경선에선 최다 투표자가 당선된다.

백 의원은 "함께 경쟁하신 박정·진성준 의원님께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다. 두 분이 보여주신 문제의식과 책임감은 민주당이 반드시 함께 가져가야 할 소중한 민주당의 자산"이라며 "두 의원님을 지지했던 의원님들과 당원들의 선택 이유와 문제의식까지 제 판단의 출발점으로 삼겠다"고 했다.

백 의원은 "결선에 오른 지금 저는 이 표의 무게를 생각한다. 이날의 선택은 지금의 위기를 누가 가장 빠르게 판단하고 단호하게 결정하며 끝까지 실행할 수 있는지를 판단하는 선택이다"라며 "모든 판단이 환영받을 순 없겠지만 필요한 순간에 결정을 미루지 않겠다. 책임은 언제나 제 이름으로 감당하겠다"고 했다.

또 백 의원은 "예외가 반복되는 시스템은 시스템이 아니다. 원칙과 절차가 작동하는 시스템으로, 안정성과 예측 가능성을 반드시 높이겠다"며 "야당과의 관계에서도 기준 없는 타협은 하지 않겠다"고 했다.

백 의원은 "다양한 목소리를 하나로 모으는 통합력을 갖춘 리더로서 민주당의 승리와 이재명 정부의 성공을 반드시 이뤄내겠다"며 "지금의 위기를 돌파하고 여러분과 함께 지방선거 승리를 반드시 이루겠다. 정말 일하고 싶다"고 힘주어 말했다.

한 의원도 "박정·진성준 후보님께 위로와 감사의 말씀을 드린다. 두 후보님의 진심, 민주당을 사랑하는 마음은 저를 비롯한 여기 계신 모든 의원분들과 같다고 생각한다"고 했다.

한 의원은 "저는 지금 1분1초가 아깝다. 2차 종합특검과 통일교·신천지 특검, 이재명 정부의 민생·개혁 입법을 처리해야 할 시간이 허비되고 있다"며 "당장 내일부터 이 혼란을 수습하고 산적한 현안을 속도감 있게 처리해야 한다"고 전했다.

그러면서 "경험과 실력이 준비된 원내대표가 필요하다. 저 한병도, 준비돼있다고 자부한다"며 "정무수석과 원내운영수석부대표로 일하면서 입법과 예산, 정책이 어떻게 실행되는지 누구보다 잘 아는 제가 유능한 민주당을 만들겠다"고 강조했다.

이어 한 의원은 "내란 국정조사 간사로서 12·3 비상계엄을 파헤쳐 본 경험으로 내란 종식을 위한 입법까지 하겠다"며 "민생입법도 유능하고 유연하게 하겠다. 치열하게 협상하되 국정 발목잡기에는 끌려다니지 않는 단호함을 견지하겠다"고 했다.

끝으로 한 의원은 "우리의 목표는 명확하다. 이재명 정부의 성공이다. 민주당의 성공이 이재명 대통령의 성공이고, 이재명 대통령의 성공이 민주당의 성공이다"라고 했다. 그는 "우리 모두 신발 끈을 조여 매자"라며 "저 한병도가 솔선수범하겠다. 말보다는 행동으로, 성과로 응답하겠다"고 마무리했다.





AD

결선 투표 결과는 이날 오후 7시 이후 발표될 예정이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>