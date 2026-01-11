'北에 무인기 침투' 靑 "도발이나 자극 의도 없다" 재차 확인

"조사 결과를 신속하게 공개할 것"

김여정 부부장 담화 "실체에 대한 설명 있어야" 언급

李대통령 "민간 무인기 가능성, 군경 합동 신속·엄정 수사" 지시

국가 안보 위협하는 '중대범죄' 규정

정부가 11일 북한의 무인기 침투 주장과 관련해 도발이나 자극 의도가 없다는 점을 재차 밝혔다. 김여정 북한 노동당 부부장이 담화를 통해 "명백한 것은 한국발 무인기가 우리 국가의 영공을 침범하였다는 사실 그 자체"라며 "실체에 대한 구체적인 설명은 반드시 있어야 할 것"이라고 언급한 데 대한 반응이다.

앞서 청와대는 전날(10일) 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 열었고, 이재명 대통령은 민간이 무인기를 운영했을 가능성이 제기됨에 따라 군경 합동 수사팀을 구성해 신속하고 엄정한 수사를 하라고 지시했다.

청와대 국가안보실은 이날 "정부는 북측에 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한번 확인한다"며 "정부는 이번 무인기 사안에 대해 군의 1차 조사에 이어 군경 합동조사를 통해 진상을 규명하고 결과를 신속하게 공개할 것"이라고 설명했다. 그러면서 "정부는 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위한 실질적인 조치와 노력을 지속해 갈 것"이라고 강조했다.

이날 오전 김 부부장은 북한에 침투한 무인기와 관련해 명백한 것은 한국발 무인기의 영공침범이라며 반드시 설명이 있어야 한다고 했다. 김여정 북한 노동당 부부장은 "사태의 본질은 그 행위자가 군부냐 민간이냐 하는 데 있지 않다"며 한국 국방부의 전날 입장 발표에 유의한다면서 "개인적으로는 한국 국방부가 우리에게 도발하거나 자극할 의도가 없다는 공식 입장을 밝힌 데 대하여 그나마 연명을 위한 현명한 선택이라고 평하고 싶다"고 밝혔다. 다만 "한국이 앞으로도 우리에 대하여 도발을 선택한다면 그로부터 초래되는 끔찍한 사태를 감당하지 못할 것"이라고 강조했다.

앞서 전날 이 대통령은 민간이 무인기를 운영했을 가능성이 제기됨에 따라 군경 합동 수사팀을 구성해 신속하고 엄정한 수사를 하라고 했다. 이 대통령은 "(민간의 무인기 운영이) 사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라며 이같이 지시했다. 앞서 청와대는 북한의 한국 무인기 침투 주장과 관련해 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 소집했다. 김현종 국가안보실 제1차장 주재로 열린 NSC 실무조정회의에서 북한의 무인기 침투 주장의 경위 확인 및 대응 방안이 논의됐다.

국방부는 한국이 무인기를 또다시 침투시켰다는 북한의 주장에 대해 우리 군의 연관성을 부인하면서 민간 무인기일 가능성을 철저히 조사하겠다고 했다. 김홍철 국방정책실장은 이날 '무인기 관련 북 총참모부 성명에 대한 국방부 입장'을 발표하고, "1차 조사 결과, 우리 군은 해당 무인기를 보유하고 있지 않으며 북한이 발표한 일자의 해당 시간대에 무인기를 운용한 사실도 없다"고 반박했다.





김 실장은 "민간 영역에서 무인기를 운용했을 가능성에 대해선 정부 유관기관과 협조해 철저한 조사를 진행할 예정"이라고 설명했다. 그러면서 "우리는 북한을 도발하거나 자극할 의도가 없으며, 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위해 실질적인 조치와 노력을 지속해갈 것"이라고 강조했다.





