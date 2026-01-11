제네시스, 10년 새 美판매량 12배 증가…닛산 인피니티도 제쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 고급차 시장 판도 변화 주도

제네시스가 미국 고급차 시장에서 일본 닛산의 프리미엄 브랜드 인피니티를 넘어서는 성과를 내며 빠르게 입지를 넓히고 있다. 미국 진출 10년 만에 이룬 변화로 미국 고급차 시장의 구도에도 균열이 생기고 있다는 평가가 나온다.

11일(현지시간) 미국 자동차 전문 매체 오토모티브뉴스에 따르면 제네시스는 지난해 미국 시장에서 8만2331대를 판매해 일본 닛산의 고급 브랜드 인피니티의 연간 판매량(5만2846대)을 크게 앞질렀다.

2020년까지만 해도 제네시스의 미국 판매는 인피니티의 5분의 1 수준에 불과했지만, 이후 매년 성장세를 이어가며 불과 몇 년 만에 순위를 뒤집었다.

제네시스 G80. 제네시스 제공

제네시스의 미국 판매는 데뷔 첫 해인 2016년 6948대에 불과했으나 이후 꾸준히 증가해 10년 사이 약 12배 가까이 늘었다. 이로써 제네시스는 미국 고급차 시장에서 판매 6위권을 안정적으로 굳히며 존재감을 키우고 있다.

그동안 미국 고급차 시장은 메르세데스-벤츠와 BMW, 렉서스가 상위권을 형성하고, 그 뒤를 아큐라와 링컨, 인피니티 등이 따르는 구조였다.

하지만 2022년부터 제네시스가 인피니티를 제친 데 이어 아큐라, 링컨과의 격차도 빠르게 좁히면서 중위권 판도 변화가 가시화되고 있다. 업계에서는 이르면 올해 제네시스가 링컨을 넘어설 가능성도 제기한다.

성장의 배경에는 브랜드 고급화 전략과 스포츠유틸리티차량(SUV) 중심의 라인업이 있다. '애슬레틱 엘레강스'를 앞세운 디자인 전략에 더해 GV70과 GV80이 판매를 이끌며 지난해 제네시스 미국 판매의 80% 이상이 SUV로 채워졌다.





여기에 전기차 모델에 대한 호응까지 더해졌다. 제네시스는 올해 하이브리드(HEV)와 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 전동화 모델을 순차적으로 선보이며 성장 흐름을 이어간다는 계획이다.





