폭설도 모자라 한파까지…'꽁꽁' 전국 체감 -15도

전라·제주 큰 눈, 밤새 14㎝ 넘게 쌓여

한파도 예상…강풍에 체감온도 ↓

도로 결빙 비상…교통·안전 유의

일요일인 11일 전라권과 제주도를 중심으로는 폭설이 예상되고 전국에 강추위까지 찾아올 전망이다.

충남과 전라권, 경남서부내륙은 오후에 대부분 눈이 그치겠고, 제주도는 12일 새벽까지 이어질 전망이다.

대전·세종과 충북남부는 오전과 낮 사이, 경북권남부내륙과 경남서부내륙을 제외한 경남권은 오전과 오후 사이, 경기남부서해안은 오후에 눈이 내릴 것으로 보인다.

예상 적설량은 광주·전남과 전북, 제주도산지, 울릉도·독도 5∼15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 충남남부서해안과 경남서부내륙 3∼8㎝, 대전·세종·충남, 충북, 전남동부남해안, 제주도중산간 2∼7㎝, 제주도해안 1∼5㎝, 수도권 1㎝ 미만이다.

예상 강수량은 제주도와 울릉도·독도 5∼20㎜, 광주·전남과 전북 5∼15㎜, 충청권 5∼10㎜, 전남동부남해안과 서해5도 5㎜ 미만이다.

특히 광주·전남과 전북, 제주도 산지·중산간은 폭설이 우려된다. 새벽부터 오전까지 시간당 1∼3㎝(많은 곳 5㎝ 이상)의 강도로 많은 눈이 내리겠다. 이 지역은 이미 밤새 눈이 내려 14㎝ 넘게 쌓이기도 했다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 돌풍이 불거나 천둥·번개도 동반될 것으로 점쳐진다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

강추위도 다시 나타날 전망이다. 이날 아침 최저기온은 -15∼-3도, 낮 최고기온은 -7∼4도로 예보됐다. 평년(아침 -12∼0도·낮 0∼8도)보다 낮은 수준이다.

중부지방과 전북, 전남해안, 경남남해안, 일부 경북내륙·산지를 중심으로 한파특보가 내려졌다. 아침 기온이 전날보다 5∼8도가량 크게 떨어지고 바람도 강하게 불면서 체감온도는 더 떨어질 예정이다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준으로 예보됐다. 바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼5.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5m로 일겠다.





안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 2.0∼5.5m, 서해 1.5∼5.0m, 남해 2.0∼5.0m로 예상된다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

