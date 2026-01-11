구로구, 시내버스 파업 대비 특별교통대책

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무료 셔틀 7개 노선·마을버스 증편 가동

서울 구로구(구청장 장인홍)가 오는 13일 예고된 서울 시내버스 파업에 대비해 '2026년 특별교통대책'을 수립하고 파업 발생 시 즉시 시행할 계획이라고 11일 밝혔다.

서울 구로구가 오는 13일로 예고된 서울 시내버스 파업에 대비해 특별교통대책을 수립했다고 밝혔다. 버스차고지에 버스들이 주차돼 있다. 사진=조용준 기자 jun21@

구는 12일 오전 9시부터 교통행정과를 중심으로 상황실을 운영할 계획이며, 실제 파업이 돌입될 경우 '비상수송대책본부'로 격상해 24시간 대응체계를 가동한다.

비상수송 대책의 핵심은 무료 셔틀버스 운행이다. 구는 지역 내 주요 지하철역과 연계한 7개 노선에 45인승 전세버스 총 21대를 편성해 오전(11대)과 오후(10대)로 나눠 운행할 방침이다.

운행 노선은 구로동1(신도림역∼남구로역), 구로동2(디지털단지오거리∼구로역), 고척동1(고척사거리∼오류동역), 항동1(항동지구∼천왕역), 구로동3(디지털단지오거리∼구로디지털단지역), 수궁동1(궁동생태공원∼온수역), 항동2(항동지구∼온수역∼오류동역) 등이다.

마을버스도 예비 차량을 투입해 운행을 강화한다. 첫차는 오전 5시, 막차는 자정까지 연장되며, 출퇴근 시간대 집중 배차와 배차 간격 조정을 통해 구민의 이동 편의를 도울 계획이다.

또한 구는 아파트 단지 내 방송, 누리집, 누리소통망 서비스 등 다양한 채널을 활용해 교통 정보를 신속히 안내하고 파업 발생 시 실시간 상황 전파를 이어갈 예정이다. 셔틀버스에는 노선 안내문을 부착하고 직원이 탑승해 현장 안내를 지원한다.





구로구 관계자는 "시내버스 파업이 현실화될 경우를 대비해 주민 불편을 최소화할 수 있도록 만반의 준비를 마쳤다"며 "빠른 시일 내 노사 간 협의가 이뤄지길 바란다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

