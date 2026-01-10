"판다, 광주로?" 강기정 시장, 우치동물원서 현장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가 거점동물원 사육·진료·복지 여건 전반 확인

입식 확정 전…국제 기준 충족 여부 신중 검토

강기정 광주광역시장은 10일 국가 거점동물원인 우치동물원을 찾아 자이언트 판다 입식과 관련한 현장 여건을 점검했다.

이번 방문은 한중 정상회담 과정에서 이재명 대통령이 중국 측에 판다 추가 입식을 요청한 이후, 우치동물원의 사육 환경과 진료 체계, 동물복지 수준을 종합적으로 살피기 위해 이뤄졌다.

지난 2024년 3월 용인 에버랜드 판다월드 실내 방사장에서 푸바오가 대나무 인형을 안고 있는 모습. 아시아경제DB

강 시장은 동물원 운영 현황과 전문 인력 구성, 생태동물원 시설 개선 추진 상황을 확인했다. 판다 사육시설 설치 가능 후보지 2곳도 점검했다.

광주시는 판다 입식이 확정된 사안은 아니라고 밝혔다. 입식이 추진될 경우 국제 기준에 부합하는 동물복지와 보전 체계를 전제로 신중하게 검토한다는 원칙을 유지하고 있다.

우치동물원은 전국 2곳뿐인 국가 거점동물원 가운데 하나다. 지난해 현장 실사 등을 거쳐 진료 분야 전문성을 인정받았다. 지정 이후 광주 실내동물원과 제주·여수·해남 등 의료 기반이 부족한 지역 동물에 대한 전문 진료를 수행하며 공공적 역할을 확대하고 있다.

야생동물구조센터를 통해 구조됐으나 자연 복귀가 어려운 삵과 불법 밀수된 멸종위기종 동물도 보호·관리하고 있다. 국가 거점동물원으로서의 공적 기능을 이어가고 있다는 평가다. 이런 성과를 바탕으로 우치동물원은 동물복지 국회포럼이 주최한 '2025년 제7회 대한민국 동물복지대상'에서 우수상을 받았다. 2년 연속 한국동물원수족관협회 동물복지 우수기관으로도 선정됐다.

강기정 광주광역시장이 10일 오전 북구 우치동물원을 찾아 자이언트 판다 입식 후보 부지를 둘러 본 뒤 직원들과 손을 포즈를 취하고 있다. 광주시 제공

판다와 같은 곰과 동물인 반달가슴곰에 대한 사육·진료 경험도 보유하고 있다. 불법 웅담 채취용 사육곰 농가에서 구조된 반달가슴곰 4마리를 관리 중이다. 인공포육 개체의 건강 관리와 노령 곰 질병 치료 경험도 축적했다. 전북대학교 수의과대학과 협업해 정자 채취·보관 등 종 보전 연구도 병행하고 있다.

세계 최초 앵무새 티타늄 인공부리 수술, 국내 최초 붉은꼬리보아뱀 중성화 수술 성공 등 멸종위기종 치료 분야 성과도 이어지고 있다.





강 시장은 "판다 입식은 관광 활성화와 국제교류를 아우르는 우치동물원의 새로운 도약이 될 수 있다"며 "국가 거점동물원으로 축적해 온 진료와 종 보전 역량을 바탕으로 동물복지와 국제 기준에 부합하는 방향을 면밀히 살피겠다"고 말했다. 이어 "전시를 넘어 동물 보전과 국제 협력에 기여하는 방안이 될 수 있도록 신중히 접근하겠다"고 밝혔다.





