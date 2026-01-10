안보리, 12일 러시아 공습 사태 관련 긴급회의…우크라 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러, 키이우·르바우 등 거점도시 공습

유엔 안전보장이사회(안보리)가 오는 12일(현지시간) 러시아의 대규모 우크라이나 공습 사태를 논의하기 위한 긴급회의를 개최한다.

AFP통신 등에 따르면 우크라이나의 요청으로 12일 오후 3시 긴급회의를 열고 공습 사태 관련 논의를 진행한다. 프랑스, 영국, 라트비아, 덴마크, 그리스, 라이베리아 등이 긴급회의 개최에 지지했다.

안드리 멜니크 주유엔 우크라이나 대사는 안보리에 보낸 서한을 통해 "러시아는 민간인들을 겨냥한 테러를 저질러 전쟁 범죄와 반인도 범죄의 끔찍한 새 단계로 치달았다"고 비판했다.

멜니크 대사는 "러시아는 이른바 오레시니크 미사일을 르비우 지역에 사용했다고 주장한다"며 "이러한 공격은 유럽 대륙의 안보에 중대하고 전례 없는 위협을 가하는 것"이라고 비판했다.

러시아는 전날 밤 극초음속 탄도미사일 등을 동원해 우크라이나 수도 키이우, 서부 중심 도시 르바우 등 거점 곳곳을 대규모 공습했다.

이번 공습에 사용된 마하 10의 오레시니크 미사일은 현재 우크라이나 방공망으로는 요격이 불가능한 것으로 알려져 있다. 오레시니크 미사일은 르비우의 핵심 기반 시설을 타격한 것으로 전해졌다.

우크라이나 당국은 러시아의 공습으로 키이우에서 구급 대원 포함 4명이 사망하고, 최소 25명이 부상을 입었고, 주거용 건물 20여채가 파손됐다고 밝혔다.

또 곳곳에서 전력 공급이 끊겨 우크라이나 주민들이 영하 10도 이하의 혹한 속에서 난방 없이 공포에 떨어야 했다.





비탈리 클리치코 키이우 시장은 러시아 공습으로 키이우 내 주거용 건물 중 절반인 약 6000채에 난방이 끊겼다며 대피령을 내렸다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

