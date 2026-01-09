매출 300배 뛰게 하더니…이부진, 우아한 '17만원 원피스' 또 택했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두을장학재단 행사서 17만원대 제품 착용

작년 이어 국내 디자이너 브랜드 '딘트' 선택

이부진 호텔신라 사장이 차세대 여성 인재를 후원하는 행사에 2년 만에 같은 브랜드 원피스를 입고 등장해 눈길을 끌고 있다. 고가 명품 대신 17만원대 국내 디자이너 브랜드를 다시 선택하며 메시지를 전했다는 평가가 나온다.

두을장학재단 '2026년 장학증서 수여식'에서 이부진 이사장과 신규 장학생이 기념 촬영을 하고 있다. 두을장학재단 제공.

이 사장은 9일 서울 리움미술관에서 열린 '2026 두을장학재단 장학증서 수여식'에 참석해 장학생 30명에게 장학증서를 수여했다. 이날 이 사장은 절제된 디자인의 회색 원피스 차림으로 모습을 드러냈는데, 이는 명품 브랜드가 아닌 국내 디자이너 브랜드 딘트의 제품으로 알려졌다. 가격은 공식 홈페이지 기준 17만7000원이다.

이 사장이 딘트 제품을 공식 석상에서 착용한 것은 이번이 처음이 아니다. 2024년 1월 열린 장학증서 수여식에서도 딘트의 투피스 착장으로 주목받은 바 있다. 당시 이 사장이 입었던 옷 가격은 11만9700원으로, 착장 사진이 공개된 이후 해당 투피스 제품의 매출은 최대 300배 뛴 것으로 전해졌다.

9일 서울 용산구 리움미술관 대강당에서 진행된 두을장학재단 '2026년 장학증서 수여식'에서 이부진 이사장과 신규 장학생들이 기념 촬영을 하고 있다. 두을장학재단 제공

딘트는 웨딩드레스 디자이너 출신 신수진 대표가 전개하는 국내 여성 디자이너 브랜드로, 과시적인 로고나 화려한 장식 없이도 자연스러운 우아함을 강조하는 디자인이 특징이다. 업계에서는 이 사장의 선택이 단순한 '착용' 이상의 의미를 지닌다고 보고 있다. 다양한 고가 명품을 선택할 수 있음에도 불구하고, 공식 행사에서 동일한 국내 브랜드를 반복해 입었다는 점에서 브랜드 철학과 디자인에 대한 신뢰가 반영됐다는 해석이다.

9일 두을장학재단의 '2026년 장학증서 수여식'에서 이부진 사장이 착용한 국내 브랜드 '딘트'의 '하이넥 울 원피스'. 딘트 제공

이 사장은 공식 석상에 등장할 때마다 뛰어난 패션 센스로 화제를 모아왔다. 특히 이 사장은 이른바 '올드머니 룩'의 대표 인물로도 꼽힌다. 올드머니 룩은 화려한 장식이나 브랜드 등 과시적 요소 없이도 단정하고 품격 있는 인상을 주는 스타일을 뜻한다. 이번 착장 역시 장학 행사라는 자리의 성격에 맞춰 절제와 단정함을 강조했다는 평가다.





한편 두을장학재단은 삼성그룹 고(故) 이병철 창업회장의 부인 故 박두을 여사의 유지를 기려 2000년 설립된 국내 최초의 여성 전문 장학재단이다. 삼성을 포함해 한솔, CJ, 신세계 등 범삼성가가 출연해 설립됐으며, 지난 26년간 총 730명의 대학생에게 약 123억원의 장학금을 지원해 왔다.





