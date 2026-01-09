[인사]전북 익산시

◇ 4급(서기관) 전보
▲ 상하수도사업단장 심지영 ▲ 건설국장 최영철 ▲ 바이오농정국장 김문혁 ▲ 청년경제국장 김우진 ▲ 기획안전국장 양경진
◇ 5급(사무관) 전보
▲ 삼기면장 직무대리 지윤아 ▲ 보건지원과장 직무대리 김은재 ▲ 여성청소년과장 직무대리 김선아 ▲ 바이오농업과장 직무대리 이춘화 ▲ 망성면장 직무대리 장영삼 ▲ 모현동장 직무대리 임성숙 ▲ 교통행정과장 직무대리 박종완 ▲ 낭산면장 직무대리 김진숙 ▲ 문화유산과장 직무대리 박성일 ▲ 종합민원과장 직무대리 이왕래 ▲ 하수도과장 직무대리 박춘수 ▲ 도로관리과장 직무대리 조용섭 ▲ 기획예산과장 김경화 ▲ 미식위생과장 정광례 ▲ 함라면장 조상호 ▲ 노인복지과장 이행희 ▲ 녹색도시관리사업소장 장수필 ▲ 시민안전과장 김용진 ▲ 체육진흥과장 김주필 ▲ 환경정책과장 이용범 ▲ 영등2동장 한두련 ▲ 함열읍장 김미례 ▲ 낭중동장 김은하 ▲ 황등면장 채수훈 ▲ 춘포면장 김민수 ▲ 아동보육과장 최영숙 ▲ 녹색도시조성과장 한정복 ▲ 오산면장 이미란 ▲ 상수도과장 송방섭 ▲ 팔봉동장 권수헌 ▲ 건설과장 박정열 ▲ 산림과장 심현옥 ▲ 예술의전당관장 하명남 ▲ 홍보담당관 엄은용 ▲ 정책개발담당관 김강희 ▲ 송학동장 정선희 ▲ 지역전통산업과장 조우영
