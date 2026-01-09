조국 "이혜훈 부정청약 의혹 심각…결자해지해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"점점 대통령에게도 부담…고집할 이유 있나"

조국혁신당 조국 대표가 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 서초구 아파트 '부정 청약' 의혹과 관련, "진보층만이 아니라 통상적인 보수층도 용인하기 어려운 하자"라고 주장했다.

"부정청약 의혹 용인 어려워…결자해지해야"

조 대표는 9일 유튜브 채널 오마이TV '박정호의 핫스팟' 인터뷰에서 "후보자도, 대통령실도 이 점만큼은 아주 심각하게 봐야 한다"며 이같이 말했다. 이어 "점점 대통령에게 부담을 주고 있는 것 같다. 새로운 부서(기획예산처)를 맡을 후보자가 여러 명 있는데, 이분을 고집해야 할 이유가 있느냐"고 반문한 뒤 "이 후보자가 결자해지(結者解之)해야 할 사안이라고 본다"고 강조했다.

그는 "중도 보수 인사를 재경부(기획예산처) 장관에 임명하는 것을 찬성한다"면서도 "그렇지만 이 후보자를 임명하는 것이 타당한가는 다른 문제다. 이 후보자에게도 해명의 기회를 드리고, 맞는지 안 맞는지 검증해야 하는데 지금까지 나온 각종 의혹, 특히 허위로 아파트 청약해서 거액의 차익을 얻은 것은 정말 심각하게 문제가 될 것"이라고 강조했다.

與 공천헌금 의혹엔 "휴먼·시스템 에러 같이 있어"

더불어민주당의 2022년 지방선거 공천헌금 수수 의혹에 대해서는 "다른 당이기 때문에 내부 사정을 상세히 모른다"면서도 "정청래 대표는 휴먼 에러지 시스템 에러가 아니라고 했지만, 그 진단은 아쉽다"고 말한 뒤 "제가 보기엔 휴먼 에러와 시스템 에러가 같이 있다. 공천만 되면 무조건 당선되니까 공천 헌금이 오고, 줄 서기가 이뤄지는 것이다. 이 문제 해결 방식은 2인 선거구제를 줄이고 다인 선거구제를 늘려야 한다"고 말했다.

6·3 지방선거 목표에 대해선 "나라 전체로 봐서는 극우, 내란, 친윤 세력을 정치적으로 심판해야 한다. 예컨대 서울시장, 부산시장, 대구시장까지 국민의힘이 당선되지 않도록 (범여권이) 힘을 모아야 한다. 1대1 구도를 만들어야 한다"며 "(또) 최근 문제가 된 돈 봉투 사건처럼 지역 부패를 없애야 한다"고 했다.





이 밖에 조 대표는 윤석열 전 대통령의 내란 재판과 관련, "재판 진행 과정이 경망했다 하더라도 죄질 자체가 무겁고, 감경 사유가 전혀 없다"며 "법원의 양형 기준표 등을 생각했을 때 지귀연 부장판사라도 가벼운 판결문을 쓰는 건 매우 어렵다"고 평가했다.





