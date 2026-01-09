경기도교육청, 다문화 고등학생 ‘글로벌 인턴십’…미래 인재 육성 박차

경기도교육청, 다문화 고등학생 진로 탐색 글로벌 인턴십 운영

다문화 고등학생 대상 대학·기업 연계형 글로벌 진로교육 운영

카자흐스탄 학생들 입국, 국내 다문화 학생과 공동 참여

경기도교육청(교육감 임태희)이 8일부터 14일까지 한양대 에리카캠퍼스에서 다문화 고등학생의 진로 탐색과 글로벌 역량 강화를 위한 '글로벌 인턴십 프로그램'을 추진한다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 지난 8일 한양대 에리카캠퍼스에서 다문화 고등학생의 진로 탐색과 글로벌 역량 강화를 위한 '글로벌 인턴십 프로그램'을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공

이번 글로벌 인턴십 프로그램은 다문화 고등학생의 진로 설계를 위해 대학, 기업, 지역사회, 해외 교육기관과 연계하는 진로·직업교육으로 마련됐다. 교육은 국제교류를 넘어 전공 학습과 산업 현장 체험 중심으로 운영된다.

특히 지난 8일 입국한 카자흐스탄 과학고등교육부 추천 고등학생들이 국내 다문화 고등학생들과 함께 참여한다. 학생들은 한국어·러시아어 다언어 환경에서 인공지능, 로봇, 디지털 메이킹, 전공 체험, 기업 현장 방문, 다문화 협업 등의 교육과정을 이수하게 된다.

도교육청은 다문화학생의 다언어·다문화 경험을 진로 설계의 자산으로 전환하는데 초점을 두었다. 또한 진로 정보 접근이 어려운 다문화 청소년에게 실질적인 진로 선택에 도움이 되도록 다양한 경험을 제공하고자 한다.

글로벌 인턴십 프로그램에 참여한 한 다문화 고등학생은 "해외 학생들과 함께 대학·기업에서 직접 체험할 수 있다는 점이 의미 있다"며 "다문화의 언어적·문화적 배경과 진로를 연결해 보고 싶다"고 말했다.

도교육청은 이번 글로벌 인턴십을 통해 다문화 진로ㆍ직업교육을 보완 중심에서 성장·확장을 중점으로 전환하고 언어 지원·적응을 넘어 다문화학생을 미래 사회 글로벌 인재로 키우는 공교육 모델을 구축한다는 방침이다.





아울러 향후 글로벌 인턴십 운영 성과를 분석해 제도화 가능성을 검토하고, 성과 나눔회, 교원 연수를 통해 다문화 학생 맞춤형 진로 모델로서 학교 현장으로 확산해 갈 예정이다. 또한 해외 교육기관과 국내 대학ㆍ기업 간 협력을 확대해 다문화학생의 진로 선택권과 학습권을 체계적으로 보장해 나갈 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

