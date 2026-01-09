인천 제물포 Station-J 도시재생사업' 거점시설 '영스퀘어' 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천도시공사(iH)는 최근 제물포 Station-J 도시재생사업의 핵심 거점시설인 '영스퀘어'를 착공했다고 9일 밝혔다.

연면적 9552㎡, 지하 2층, 지상 7층 규모의 영스퀘어는 총사업비 449억원을 투입해 제물포역 인근에 조성하는 도시재생 복합문화시설로 2028년 4월 준공을 목표로 한다.

인공지능(AI) 전환시대에 대응한 창업보육센터와 청년 일자리 지원을 위한 복합공간, 스마트팜, 플래그십 레스토랑 등 지역 상권 활성화를 위한 공간이 들어선다.

사업 대상지 주변에는 인천대학교 제물포캠퍼스와 청운대학교, 재능대학교, 제물포스마트타운(창업보육센터) 등 교육·창업시설이 밀집해 있다. 주변 학생수가 총 2만5407명에 달해 영스퀘어 조성되면 미래산업 분야를 중심으로 산·학·연 연계 효과가 클 것으로 iH는 기대했다.

또 인근에는 제물포역 도심 공공주택복합사업(3457가구)이 올해 연말 착공을 앞두고 있어 인천대 이전 후 침체한 제물포역 일대 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 전망된다.

iH 관계자는 "영스퀘어는 제물포 Station-J 도시재생사업의 상징적인 거점 시설"이라며 "안전관리를 철저히 해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.





한편 iH는 공사로 인해 기존 제물포역 북부 공영주차장(74면)이 철거됨에 따라 시민 불편을 최소화하기 위해 인천대(94면), 제물포스마트타운(309면), 정부종합청사(202면) 등 인근 부설주차장을 활용해 주차 수요를 충당할 계획이다.





