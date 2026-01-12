판도라, ‘Unlock Love’ 테마로 2026년 신규 컬렉션 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스타럭스 제공

AD

스타럭스(대표 안종훈)가 전개하는 덴마크 주얼리 브랜드 판도라가 2026년의 시작을 알리는 신규 컬렉션을 공개했다고 밝혔다.

'Unlock Love'(언락 러브)를 테마로 한 이번 컬렉션은 사랑하는 이와의 신뢰, 연결, 헌신의 의미를 담아 새해와 밸런타인데이라는 상징적인 시즌에 어울리는 로맨틱한 감성을 전한다.

2026년 병오년 말띠 해를 맞아 자유와 전진의 에너지를 상징하는 말 모티브 참과 브레이슬릿을 선보이며, 예기치 않은 인생의 여정을 상징하는 거북이 참 역시 함께 출시된다. 랩그로운 다이아몬드가 세팅 된 핑크 컬러 거북이 모티브 클럽 참은 'Trust The Journey 2026' 문구가 각인되어 새로운 시작을 위한 의미 있는 아이템으로 완성되었다. 클럽 참 구매 시 바우처와 무료 폴리싱권을 받아볼 수 있는 판도라 멤버스 혜택도 제공한다.

이와 함께 열쇠, 하트 자물쇠, 편지 봉투 등 사랑을 상징하는 모티브의 참과 각인 가능한 인그레이버블 컬렉션을 통해 밸런타인데이와 화이트데이를 위한 기프트 제안을 강화했다.

판도라 콜라보 컬렉션에서는 디즈니와 유니세프 라인을 지속 전개한다. 판도라와 디즈니의 협업 컬렉션은 디즈니 프린세스를 상징하는 모티브를 담은 주얼리를 순차적으로 선보이며, 밸런타인데이를 맞아 장미를 문 스티치 참과 동화책 모티브 브레이슬릿, 신데렐라 유리구두 참 등 다양한 캐릭터 주얼리를 공개한다. 또한 아동의 안전과 권리를 지원하는 유니세프 참 컬렉션을 통해 의미 있는 소비 가치를 전한다.





AD

사랑의 다양한 감정과 형태를 담아낸 판도라의 2026년 신규 컬렉션은 전국 판도라 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>