남양주시 시립소년소녀합창단, 새로운 지휘자와 함께 힘찬 출발

경기 남양주시는 지난 8일 시청에서 시립소년소녀합창단 신임 지휘자를 위촉했다고 9일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 8일 시청에서 시립소년소녀합창단 신임 지휘자를 위촉하고 있다. 남양주시 제공

이번에 신임 지휘자로 위촉된 함희영 지휘자는 남양주시립소년소녀합창단 객원지휘자로 활동했으며, 성남 수정구 여성합창단 지휘 등 다양한 경험을 갖춘 인물이다. 시는 이번 위촉을 통해 합창단의 음악성과 조직력이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다.

주광덕 시장은 "시립소년소녀합창단은 남양주시 문화예술의 미래를 이끌어갈 소중한 자산"이라며 "신임 지휘자 위촉과 신규단원 모집을 계기로 합창단이 한 단계 더 성장하길 기대한다"고 말했다.

시는 오는 13일까지 신규 단원을 모집해 합창단의 역량을 확충하고 다양한 무대 활동을 추진할 계획이다. 모집 대상은 9세 이상 18세 이하 청소년이며, 접수는 시 누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.





한편, 남양주시립소년소녀합창단은 2012년 창단 이후 정기연주회와 기획공연 등 다양한 무대 활동을 이어오고 있으며, 음악을 통해 지역 사회와의 문화 교류와 예술 향유 기회를 확대하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

