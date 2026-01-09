임실군, 12일부터 민생지원금 지급…현장서 즉시 수령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무기명 선불카드 방식…행정 절차 획기적 단축

전북 임실군청 전경. 전북 임실군 제공

전북 임실군이 전북도 내 시·군 가운데 가장 먼저 전 군민을 대상으로 민생안정지원금을 지급하며 민생 현안에 대한 신속한 대응에 나섰다.

임실군은 설 명절을 앞두고 군민 생활 안정과 지역 상권 활성화를 위해 오는 12일부터 전 군민 1인당 20만원의 민생안정지원금을 도내 최초로 지급한다고 9일 밝혔다.

이번 지원금은 12일부터 2월 6일까지 신청 가능하며, 전액 군비로 마련된 총 51억원의 예산이 투입된다. 지급 대상은 약 2만 5,400여명으로, 지난해 11월 30일 기준 임실군에 주소를 둔 군민과 결혼이민자, 영주권자가 모두 포함된다.

특히 군은 명절 전 실질적인 가계 도움을 위해 신청 현장에서 무기명 선불카드를 즉시 수령할 수 있도록 설계해 행정 절차를 최소화했다. 도내에서 가장 빠르게 자금을 풀어 지역경제 회복의 마중물 역할을 하겠다는 심 민 군수의 강력한 의지가 반영된 조치다.

신청은 주소지 읍·면사무소를 방문해 접수하며, 세대주가 신분증을 지참하면 세대원 전체에 대해 일괄 신청할 수 있다. 주민센터 방문이 어려운 고령자와 장애인을 위해 공무원이 직접 가정을 방문해 접수와 카드 지급을 돕는 '찾아가는 신청 서비스'도 병행 운영한다.

지원금은 임실군 내 대부분의 점포와 유통 마트에서 올해 6월 30일까지 사용할 수 있으며, 기간 내 미사용 잔액은 자동 소멸된다. 군은 이번 선제적 지급이 골목상권과 전통시장 등 소규모 자영업자들에게 실질적인 매출 증대 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.





심민 임실군수는 "민생은 무엇보다 속도가 가장 중요하다"며 "전북 도내에서 가장 먼저 지급을 시작하는 만큼, 군민들이 피부로 느끼는 실질적인 보탬이 될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





