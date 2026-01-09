법률 AI 스타트업 챗로이어, 채팅 기반 법률삼당 앱 출시

AD

법률 AI 스타트업 챗로이어(ChatLawyer)가 채팅 기반 법률상담 애플리케이션을 출시했다고 밝혔다.

챗로이어는 변호사와의 1:1 채팅 상담과 AI 기반 판례·법령 검색을 하나의 인터페이스로 통합한 법률 플랫폼이다. 전화나 대면 상담에 부담을 느끼는 이용자도 자유롭게 법률 정보를 탐색하고 상담을 받을 수 있도록 설계됐다.

특히 생성형 AI의 가장 큰 한계로 지적돼 온 '할루시네이션' 문제를 해결하기 위해, 대한민국 현행법을 그래프로 구조화한 GraphRAG(그래프 기반 검색증강엔진) 구조를 도입한 것이 특징이다. 또한 판례, 법령, 쟁점을 각각 처리하는 AI 에이전트가 질문을 분담해 처리하는 방식으로, 응답의 품질과 속도를 함께 고려했다는 설명이다.

구본무 챗로이어 대표는 지난 여름 미국 로스쿨 입학시험(LSAT)에서 만점을 기록했다. 다만 곧바로 로스쿨에 진학하기보다, 대규모 언어모델(LLM)과 멀티에이전트 구조를 주제로 한 연구를 동료 개발자들과 함께 진행하며 관련 논문을 학계에 투고했다. 그는 이 과정에서 법률 분야에 적용 가능한 AI 구조를 구체화해왔으며, 이러한 연구 경험을 바탕으로 법률 서비스의 접근성과 정확성을 동시에 개선하는 데 초점을 맞췄다고 밝혔다.





챗로이어 공식 앱 화면 / 사진제공=챗로이어

구 대표는 현실의 법률 문제는 시험처럼 명확한 정답이 존재하지 않는 경우가 많다고 말했다. 그는 현재의 언어모델이 법을 체계적으로 분석하고 설명하는 데 강점을 지닌 'AI 로스쿨생'이나 'AI 로스쿨 교수'의 역할은 수행할 수 있지만, 개별 상황과 이해관계를 전제로 판단해야 하는 'AI 변호사'의 역할과는 설계 방향이 다르다고 했다. 회사 측은 이러한 판단 구조의 차이가 챗로이어 플랫폼 설계의 출발점이 됐다고 전했다.





