삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피

코스피가 약세를 보이고 있다. 외국인이 순매도를 하고 있는 가운데 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 하락이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.
9일 오전 10시11분 기준 코스피는 전거래일 대비 26.48포인트(0.58%) 하락한 4525.89를 기록했다.
투자자별로는 외국인이 1조386억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 6701억원과 3131억원을 순매수했다.
업종별로는 운송장비·부품과 건설이 각각 2.73%, 1.05% 오르고 있다. 반면 전기·전자, 의료·정밀기기, 유통, 제약, 증권 등은 1% 이상 밀리고 있다.
시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 2500원(1.80%) 하락한 13만6300원에 거래됐다. 또한 SK하이닉스도 3.04% 밀리고 있으며 삼성물산도 4.25% 빠지고 있다. 반면 한화에어로스페이스는 6.42% 오르고 있으며 HD현대중공업도 3.26% 상승하고 있다.
코스닥은 전거래일 대비 6.61포인트(0.70%) 밀린 937.45를 기록했다.
투자자별로는 외국인이 1187억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 820억원과 489억원을 순매수했다.
업종별로는 비금속이 3.29% 빠지고 있으며 금융, 기계·장비, 제약, 전기·전자, 오락·문화 등이 1% 이상 하락하고 있다. 반면 금속은 1.83% 오르고 있다.
시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 6500원(1.36%) 오른 48만5000원에 거래됐다. 또한 파마리서치와 보로노이는 각각 5.89%, 3.20% 상승 중이다. 반면 에이비엘바이오는 5.10% 하락하고 있으며 에코프로비엠과 에코프로도 3% 이상 빠지고 있다. 이와 함께 HLB, 펩트론, 삼천당제약 등은 2% 이상 하락하고 있다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
