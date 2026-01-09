키움증권 "비대면 첫 계좌 열면 현금드립니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권이 국내주식시장 점유율 21년 연속 1위를 기념해 비대면계좌를 개설하면 현금을 지급하는 이벤트를 진행한다.

9일 키움증권은 생애 최초 신규고객이면서 모바일트레이딩시스템(MTS) 영웅문S#을 통해 비대면계좌를 개설한 고객을 대상으로 현금 최대 21만원을 지급하는 "계좌개설하고 21만원 vs 2만원 뽑기" 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 3월말까지 약 3개월간 진행한다. 주식 약정금액 기준 국내주식시장 점유율 21년 연속 1위코스콤)를 기념해 이벤트를 마련했다.

신규 고객은 이벤트를 신청하면 5% 확률로 21만원, 95% 확률로 2만원에 당첨된다. 우선, 영웅문S# 앱을 통해 비대면계좌 개설하면 개설한 계좌로 다음 영업일날 1만원을 지급한다. 이벤트 기간 내에 100만원 이상 국내주식(ETF, ETN 포함) 거래 시 당첨금의 차액은 개설한 계좌로 다음 영업일날 지급한다.

키움증권 관계자는 "21년이라는 오랜 시간동안 받은 고객 사랑에 감사함을 담아 기획한 이벤트로 앞으로도 다양한 혜택을 드리기 위해 노력하겠다"고 설명했다.





이벤트에 대한 자세한 사항은 키움증권 홈페이지 및 모바일 앱 '영웅문S#'을 통해 확인할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

