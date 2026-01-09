청호나이스, 신년 맞이 'WELCOME 2026' 프로모션 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정수기 월 렌털료 최대 5000원 할인

6개월간 반값 할인 혜택도 적용

청호나이스가 2026년 새해를 맞아 'WELCOME 2026' 프로모션을 이달 말까지 진행한다고 9일 밝혔다.

청호나이스 'WELCOME 2026' 신년 프로모션. 청호나이스

이번 프로모션은 정수기·매트리스·공기청정기·안마의자 등 주요 생활가전에 대한 월 렌털료 할인과 반값 할인을 더해 추가 혜택을 제공한다.

청호나이스 주요 정수기 제품 렌털 시 월 렌털료 최대 5000원 할인에 더해 6개월간 반값 혜택이 적용되며, 매트리스 제품 구입 고객에게는 월 렌털료 최대 3000원 할인 혜택을 제공한다.

복수 제품 렌털 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 공기청정기를 포함해 2개 이상 제품을 렌털할 경우, 공기청정기 렌털료를 12개월간 반값으로 제공해 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 했다.

청호나이스 안마의자 '로망'의 경우 99만 6000원 할인이 적용돼 100만원대 가격으로 구매할 수 있다.





이번 프로모션에 대한 자세한 내용은 청호나이스 공식 누리집 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다. 청호나이스 관계자는 "새해를 맞아 가전 교체를 고민하는 고객들이 부담 없이 제품을 선택할 수 있도록 할인 혜택을 마련했다"며 "이번 프로모션을 통해 청호나이스 제품을 합리적인 가격으로 이용해 보시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

