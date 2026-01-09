김포시, 기업체 92% 증가…사회조사결과 전 분야 상승세

기업체 수 2019년 대비 3만1849개소 92.9% ↑
55.7% "10년 후에도 김포시에 거주할 의향이 있다"
경기 김포시(시장 김병수)가 2025년 사회조사 결과, 기업체 수가 2019년 대비 3만1849개소(92.9% ↑) 증가 등 지역경제·주민등록·주거·문화여가·교육 분야 등 다양한 경제 분야에 시민 만족도가 크게 개선됐다고 9일 밝혔다.
이번 조사는 김포시가 관내 표본 1005가구의 15세 이상 가구원을 대상으로 2025년 8월 20일부터 9월 3일까지 실시됐으며, 인구, 경제, 주거, 교육 등 시민 생활 전반에 걸친 지표를 담았다.
먼저, ▲기업체 분야를 살펴보면 2023년 기준 김포시 전체 사업체 수는 6만6118개소로, 2019년 대비 3만1849개소(92.9%↑)가 증가했다. 특히 에너지 산업(전기·가스 등) 분야의 성장세가 뚜렷했으며, 300~499명 규모의 중대형 사업체도 250% 늘어 지역 경제의 자족 기능이 강화되고 있는 것으로 분석된다.
또한, ▲주민등록 분야에서는 2024년 기준 김포시 총인구가 51만2461명으로 전년 대비 3661명(0.7%) 증가했으며, 세대 수는 20만6388세대로 1794세대(0.9%) 늘어난 것으로 나타났다. 이는 김포시가 최근 수년간 인구와 가구 규모 모두에서 안정적인 증가 흐름을 이어가고 있음을 보여준다.
주거 분야에서는 시민의 27.3%가 20년 이상 거주한 장기 거주자로 나타났으며, 향후 10년 후에도 김포시에 거주할 의향이 있다는 응답은 '그런 편이다' 이상이 55.7%로, 2021년(51.6%) 대비 비교적 견고한 정주 의식을 보였다.
문화여가 분야에서 시민 인식 조사 결과, 삶에 대한 만족도는 평균 6.4점으로 2021년(5.7점) 대비 약 12% 상승했으며, 지역 만족도는 평균 6.2점으로 나타나 2021년(5.7점) 대비 약 11% 상승했다. 이는 생활 환경과 지역 여건에 대한 시민들의 체감도가 전반적으로 개선되고 있음을 보여주는 결과로 분석된다.
마지막 교육 분야에서는 교육환경 만족도 조사 결과, 보육환경에 대해 '약간 만족' 이상으로 응답한 비율이 51.1%로, 2021년(27.6%) 대비 23.5% 상승한 것으로 나타났다. 또한, 공교육 환경에 대한 '약간 만족' 이상 응답 비율은 26.1%로, 2021년(19.6%) 대비 증가해 전반적인 교육환경 개선 흐름이 확인됐다.
이번 '2025년 사회조사보고서' 결과의 상세 내용은 김포시청 홈페이지 내 '통계보고서' 게시판에서 확인할 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
이영종 미래전략과장은 "이번 사회조사는 김포시의 변화를 객관적으로 파악할 수 있는 중요한 기초자료"라며 "조사 결과를 면밀히 분석해 시민 삶의 질 향상을 위한 실질적인 정책 수립에 적극 활용하겠다"고 밝혔다.
김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>