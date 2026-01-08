[인사]KB국민은행

< 승진>
지역본부장
▲강남21(마곡) 공성율 ▲수도권12(용현남) 권혁호 ▲강북7(용산) 김형식 ▲강남23(제주) 박찬순 ▲강북15(구리) 최민상 ▲강북14(망우동) 최연우
지역본부장 대우
▲청담스타PB센터 강현미 ▲평택종합금융센터 권은정 ▲둔산선사종합금융센터 김성민 ▲사상종합금융센터 김연주 ▲연산동종합금융센터 김은정 ▲남대문종합금융센터 김재일 ▲목동파리공원종합금융센터 김준성 ▲인천국제공항지점 김호현 ▲종로중앙종합금융센터 박광일 ▲장한평역종합금융센터 박상훈 ▲부천내동종합금융센터 배신욱 ▲김해종합금융센터 백만호 ▲군산종합금융센터 서성수 ▲순천종합금융센터 성승재 ▲성남종합금융센터 안석봉 ▲천안종합금융센터 양덕모 ▲창원종합금융센터 양승진 ▲선릉역종합금융센터 이남규 ▲구로동종합금융센터 임태균 ▲동수원종합금융센터 전양명 ▲반포중앙종합금융센터 정소영 ▲용인종합금융센터 진미숙 ▲대기업금융1센터 최형욱 ▲의정부중앙종합금융센터 허광호
<전보>
광역본부장
▲경남광역본부 배명신 ▲호남광역본부 한경철
지역본부장
▲수도권8(정자동) 고완식 ▲강남6(무역센터) 김기훈 ▲수도권10(시화공단) 김종두 ▲강북16(일산) 김준성 ▲강북5(종로) 김현규 ▲강남2(방배중앙) 반용달 ▲영남2(동부산) 서상교 ▲강남4(압구정) 서신교 ▲충청·호남1(광주) 서재풍 ▲강남13(문정법조) 송보영 ▲충청·호남2(광산) 송순재 ▲수도권7(영통) 안나령 ▲강북9(연신내) 원성희 ▲강남1(서초동) 이구운 ▲충청·호남6(청주) 이상호 ▲수도권14(신중동역) 이영진 ▲강북10(청량리) 이원영 ▲수도권6(오산운암) 장수영 ▲영남1(중부산) 전재석 ▲영남7(성서) 정상호 ▲수도권4(수내역) 조성창 ▲수도권2(과천) 조해경 ▲충청·호남5(유성) 최경숙 ▲수도권5(수지) 한영신 ▲강북3(약수역) 황영록
지역본부장 대우
▲포항종합금융센터 권진혁 ▲구미공단종합금융센터 박정윤 ▲원주종합금융센터 박해영 ▲명동스타PB센터 오웅섭
