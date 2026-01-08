[날씨]낮부터 강추위 잦아들고 포근…건조해 불조심

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금요일인 9일은 낮부터 강추위가 물러나 포근해지겠다.

아침 최저기온은 -11∼-2도, 낮 최고기온은 3∼10도로 예보됐다. 아침엔 평년(최저 -12∼0도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더 떨어지겠다. 다만 낮 기온은 서울 6도, 대구 7도, 강릉 8도 등 평년(0∼9도)보다 조금 높은 수준으로 예보돼 포근하겠다.

서울과 일부 경기 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부, 경상권은 대기가 매우 건조하고 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으므로 화재 예방에 유의해야 한다. 중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠다. 경기 북동부와 강원내륙·산지는 늦은 오후부터 0.1㎜ 미만의 비나 0.1㎝ 미만의 눈이 내리는 곳이 있겠다.





바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.





