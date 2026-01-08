중국인들이 새해에 가장 많이 오는 나라는 '한국'…일본은 3위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신년 연휴 기간 한국행 中여행객 30% 증가

중·일관계 악화로…일본은 33% 감소 '3위'

중국인들이 이번 새해에 가장 많이 찾은 해외 여행지는 한국으로 나타났다.

8일 중국 경제매체 차이신과 홍콩 성도일보에 따르면 양력설인 1월 1일 연휴를 낀 지난해 12월 29일부터 지난 4일까지 중국 본토 발 왕복 항공편 상위 목적지 가운데 1위를 차지한 곳은 한국으로 집계됐다.

서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들

AD

중국 항공 데이터 분석업체 항반관자 집계에 따르면 이 기간 한국행 항공편은 1012편으로, 코로나19 확산 전인 2019년의 97.2% 수준으로 회복됐다고 매체는 전했다. 이어 2위는 태국(862편), 3위는 일본(736편)이 각각 차지했다.

중국 민항데이터분석시스템(CADAS) 자료에서도 한국을 찾은 중국인 여행객이 가장 많은 것으로 나타났다. 지난달 30일부터 이달 5일까지 중국 본토 발 해외 항공편 집계 결과, 한국행 여행객은 전년 동기 대비 30% 늘어난 33만1000명으로 집계돼 1위를 차지했다.

반면 일본을 찾은 중국인 여행객은 전년 동기 대비 33% 감소한 25만8000명으로 3위였으며, 태국이 전년 동기 대비 14% 감소한 28만5000명으로 2위를 차지했다.

이는 최근 중·일 관계 악화의 영향으로 풀이된다. 중국 정부는 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 개입을 시사하는 발언을 하자 자국민의 일본 방문 자제를 촉구해 왔다. 이후 중국 본토 관광객들의 일본 방문 수요가 위축되면서 대체지로 한국이 부상하고 있는 현상이 지난해 연말부터 이어지고 있는 것으로 보인다.

특히 한국은 중국 대학생들이 가장 선호하는 해외여행 목적지로 꼽혔다고 중국 언론들은 전했다. 2030 직장인 세대에서는 베트남 호찌민과 하노이의 인기도 높은 것으로 전해졌다. 중·일 관계 악화 전 중국인이 연휴 기간 가장 선호하는 해외 여행지였던 일본은 최근 인기 여행지에서 밀려났다.





AD

한편 지난해 1∼11월 한국을 방문한 중국 본토 관광객은 약 509만명이었다. 중·일 관계의 풍선 효과가 이어질 경우 올해 중국인 관광객은 최대 700만명까지 확대될 수 있다는 전망도 나온다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>