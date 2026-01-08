[내일 날씨]오후부터 추위 주춤…모레 광주·전남 눈·비 소식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아침 최저 영하 6도에서 낮 최고 10도

10일 밤 시간당 3~5㎝ 강한 눈 집중

광주·전남 지역에 9일 오전까지 영하권 추위가 이어지고 10일부터 최대 7c㎝의 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 지난달 4일 경기도 수원시 화성행궁 광장에서 한 시민이 올겨울 첫 눈 사진을 찍고 있는 모습. 연합뉴스

AD

내일 광주와 전남 지역은 아침 기온이 영하 5도 안팎으로 떨어지는 추위가 이어진다. 주말인 모레는 전 지역에 최대 7cm의 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

8일 광주지방기상청에 따르면 9일 아침 최저기온은 -6~-2도로 평년보다 다소 낮고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 추워진다. 다만 오후부터 기온이 점차 올라 최고 7~10도의 분포를 보이며 추위가 다소 풀릴 전망이다.

10일은 오전부터 밤사이 광주와 전남 전역에 비 또는 눈이 내릴 것으로 보인다. 예상 적설량은 2~7㎝이며, 강수량은 5㎜ 안팎이다. 특히 이날 오후에는 시간당 1~3㎝, 일부 지역은 늦은 밤에 5㎝ 안팎의 강한 눈이 집중될 것으로 보여 빙판길 사고에 각별히 유의해야 한다.





AD

기상청 관계자는 "내일 아침까지는 영하권 추위가 이어지다 모레는 많은 눈이 쌓일 것으로 보인다"며 "모레 밤사이 집중되는 강한 눈으로 인한 교통 불편과 안전사고가 없도록 사전에 철저히 대비해달라"고 강조했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>