IBK벤처투자, 크레온유니티에 300억 투자

"정책금융·민간자본·전략적투자자 맞손"

IBK벤처투자는 금융권 정보기술(IT) 유통·통합 유지보수 전문기업 크레온유니티에 대한 300억원 규모 투자를 완료했다고 8일 밝혔다.

지난달 30일 서울 강남구 테헤란로 IBK벤처투자 본사에서 조효승 IBK벤처투자 대표이사(왼쪽 네 번째), 최영철 SGA솔루션즈 대표, 김경민 액시스인베스트먼트 대표가 기념촬영을 하고 있다. IBK벤처투자

액시스인베스트먼트와 함께 조성한 액시스-IBKVC 디지털인프라 신기술사업투자조합을 통해 투자를 집행했다.

이번 투자엔 통합 보안 솔루션 기업 SGA솔루션즈가 전략적 투자자(SI)로 참여했다.

IBK벤처투자 관계자는 "이번 투자는 정책금융과 민간 자본, SI가 함께 참여해 기업 경영 안정성과 중장기 성장 기반을 강화한 사례로 꼽힌다"고 설명했다.





조효승 IBK벤처투자 대표는 "단순한 재무적 투자를 넘어 가업승계 기업의 지속 가능한 성장을 지원하는 정책금융 투자"라며 "앞으로도 산업 현장에서 경쟁력을 갖춘 중소기업을 발굴해 기업의 안정적 성장과 산업 생태계 지속 가능성을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

