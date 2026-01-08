우리 아이 중학교 어디?…강원도교육청, 입학 배정 결과 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도교육청, 1지망 배정률 91.42%

중입 배정 인원 전년 대비 1500여명 줄어

전년 대비 학생 수 12.16% 감소

강원특별자치도교육청은 8일 새 학기 중학교로 진학하는 초등학생들에 대한 '2026학년도 중학교 입학 배정 결과'를 발표했다.

강원도교육청 전경.

올해 중학교 입학 배정 대상 학생은 남자 5567명, 여자 5332명 등 총 1만899명으로, 전년도 1만2408명 대비 1509명(12.16%)이 감소한 것으로 나타났다.

춘천을 비롯한 8개 시·군의 학교군 배정 대상 학생은 8507명이며, 추첨 결과 이 중 7777명(91.42%)이 1지망 학교에 배정되었다. 거리 및 교통 여건상 통학이 극히 불편해 무추첨으로 배정하는 중학구의 경우 2392명의 학생이 주소지에 따라 해당 학교에 배정받았다.

학교군 배정 대상 학생 가운데 체육특기자, 특수교육대상자, 다자녀가정 학생 등은 희망학교에 우선 배정되었으며, 그 외 학생들은 1지망부터 최대 6지망까지의 희망을 받아 각 교육지원청 중학교 입학추첨관리위원회에서 나이스 (NEIS)기반 중학교 입학 배정 프로그램을 활용해 추첨 배정하였다.

한편, 이번 배정 이후 타 시·도 전입 등 거주지 이전 학생, 임의배정 학생, 부 또는 모가 교원으로 재직 중인 학교에 배정된 학생 등을 대상으로 한 재배정 원서는 1월 19일부터 2월 2일까지 교육지원청별로 접수하며, 재배정 결과는 2월 5일 발표할 예정이다.





김남학 행정과장은 "배정 결과는 각 교육지원청 누리집을 통해 확인할 수 있으며 오는 12일부터 16일까지 진행되는 입학 등록 기간에 지역별 일정을 반드시 확인해 입학 등록에 참여해 주시기 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

