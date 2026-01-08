양주시, ‘함께 성장하는 양주’ 교육발전특구 성과전시회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 유보통합·특화 돌봄 성과 담은 전시회 16일까지 운영

경기 양주시는 교육발전특구 시범사업의 성과를 시민과 함께 공유하기 위해 오는 16일까지 양주시청 3층 오픈갤러리에서 성과전시회를 개최한다.

이번 전시회는 교육발전특구 시범 사업의 일환으로 추진됐으며, 유보통합 공동교육과정과 양주시 특화 돌봄프로그램의 운영 성과를 한자리에서 선보인다.

전시는 '함께 배우는 오늘, 함께 성장하는 양주'를 주제로 각 프로그램에 참여한 유아 및 초등학생들의 작품과 활동 결과를 중심으로 구성됐으며, 시민 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

양주형 유보통합 공동교육과정은 지역 맞춤형 교육프로그램을 통해 아이들의 일상이 배움으로 이어질 수 있도록 지원하는 사업으로, 모든 아이가 평등한 출발선에서 성장할 수 있는 교육환경 조성을 목표로 하고 있다.

전시에는 유치원과 어린이집이 함께 참여해 양주시의 다양한 자원을 주제로 진행한 교육프로그램의 운영 사례와 유아작품 등 다양한 성과를 중심으로 구성됐다.

양주시 특화 돌봄프로그램은 돌봄 속에서 배움이 자연스럽게 이어지는 '교육돌봄' 모델 실현을 목표로 추진 중인 사업이다.

이번 전시회에는 동부권 거점돌봄시설인 옥정호수초 다함께돌봄센터를 중심으로 지역 특화 맞춤형 돌봄프로그램에 참여한 아이들의 작품과 활동 결과를 선보인다.





양주시 관계자는 "이번 전시회는 아이들의 작은 작품 하나하나에 양주시 교육발전특구의 방향과 가치가 담긴 자리로 앞으로도 특구운영 성과를 시민과 공유하는 자리를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라며 "돌봄, 교육, 지역이 유기적으로 연결되는 아이 키우기 좋은 양주시 만들기를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

