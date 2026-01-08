목포대 취업률 67.5%…전국 일반국립대 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전주기 취업지원 체계 효과…취업률 3년 연속 상승



국립목포대학교는 교육부와 한국교육개발원이 발표한 '2024년 고등교육기관 졸업자 취업통계조사' 결과 취업률 67.5%를 기록하며 전국 일반국립대학 가운데 1위를 차지했다. 이와 함께 호남·제주권에서는 3년 연속 취업률 1위를 기록하며 안정적인 취업 성과를 이어갔다.

8일 목포대에 따르면 목포대의 취업률은 최근 3년간 꾸준한 상승세를 보인다. 2022년 전국 일반국립대 취업률 4위, 2023년 2위에 이어 2024년에는 마침내 전국 1위로 올라서는 성과를 냈다.

대학 측은 이러한 성과의 배경으로 대학일자리플러스센터를 중심으로 한 전주기 취업 지원 체계 운영과 지역·산업 수요를 반영한 맞춤형 취업 지원 프로그램 확대를 꼽았다.

목포대는 재학생의 학년별 진로 설계와 취업 준비를 위해 재학생 맞춤형 고용서비스 운영과 진로·취업 로드맵 제공, 전공 탐색 교수 멘토링 및 지역 산업체 임직원 멘토링, 진로 단계별 맞춤형 상담체계 구축 등을 추진해 왔다. 이와 함께 실무 역량 강화를 위한 비교과 프로그램과 현장 중심 인턴십도 지속해서 운영하고 있다.

특히 학생 개인의 진로 단계와 역량 수준에 맞춘 성과 중심의 취업 지원 체계를 상시 제공함으로써 단계적인 취업률 상승을 끌어냈다는 평가다.

아울러 목포대는 2020년부터 전남도 청년 해외취업 지원사업에 6년 연속 선정돼 운영 중이며, 매년 약 20명의 연수생이 해외 취업에 성공해 글로벌 인재 양성 대학으로서의 입지를 다지고 있다.





AD

송하철 총장은 "전국 일반 국립대 취업률 1위와 호남·제주권 3년 연속 1위는 학생 중심 취업 지원 정책이 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 지역사회와 산업체와의 긴밀한 협력을 통해 학생들의 안정적인 사회 진출과 지속적인 성장을 지원하는 취업 지원 생태계를 더욱 공고히 구축해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>