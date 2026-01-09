4.5일제 시동 거는 은행권…현실성 문제 지적도[1mm금융톡]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IBK기업·NH농협은행

1시간 단축 근무 시행

조기 퇴근제 형태

다른 은행들도 논의 진행

은행 영업점 창구. 연합뉴스

이재명 정부가 주 4.5일제 도입을 추진 중인 가운데 금융권에서도 관련 움직임이 시작되고 있다. 다만 일각에서는 근무 조정과 임금 문제 등 아직은 현실적으로 시행되기는 힘들다는 지적도 나온다.

9일 금융권에 따르면 IBK기업은행은 지난 7일부터 수요일·금요일 1시간 단축근무를 정식으로 도입해 시행 중이다. 기존 퇴근 시간보다 1시간 일찍 퇴근하고, 교육연수 프로그램을 비대면으로 듣는 방식이다. 다만 지점별 자율에 맡기는 형태로 진행하고 있다.

NH농협은행도 조만간 주 1시간 단축근무를 시행할 예정이다. 금요일 퇴근 시간을 1시간 앞당기는 조기퇴근제 형태다. NH농협은행 관계자는 "아직 정식으로 공지된 것은 없지만, 상반기 내 시행할 것"이라고 말했다.

은행들의 이 같은 움직임은 전국금융산업노동조합과 금융산업사용자협회의 노사협의에 따른 것이다. 지난해 10월 금융 노사는 금요일 1시간 단축근무 시행과 주 4.5일제 도입을 위한 태스크포스(TF) 구성에 잠정 합의했다.

금융 노사 합의에 따라 KB국민·신한·하나은행도 관련 논의를 진행 중이다. 우리은행 역시 노조 집행부 구성이 완료되는 대로 본격적인 논의에 나설 것으로 보인다. 금융공기업들도 관련 움직임을 보이고 있다. 한국자산관리공사(캠코) 노사는 최근 캠코형 조기퇴근제 시범 시행에 합의했다. 신용보증기금도 지난해 7월 노사협의회에서 정부 가이드라인 확정 이후 주 4.5일제 근무 도입을 논의하기로 합의한 바 있다.

다만 단축근무를 비롯해 4.5일제까지 가기에는 현실적인 문제들이 많다는 지적이 나온다. 영업점 특성상 업무 시간을 줄이기가 쉽지 않기 때문이다. 특히 최근 은행 영업점 수가 감소하면서 은행원들의 업무 부담도 커진 상태다. 한 시중은행 관계자는 "영업점 종료가 4시라고 해서 업무를 보고 있던 고객들을 4시에 칼같이 내보내진 않는다"며 "영업점 종료 이후 마감 업무까지 고려하면, 단축 근무가 현실화하기까진 상당한 합의가 필요할 것"이라고 말했다.





또 단축근무 시행에 따른 임금 등 비용 문제도 중요한 논의 과제로 꼽힌다. 차동욱 국회입법조사처 입법조사관은 최근 보고서에서 "가장 중요한 쟁점은 임금 삭감 없는 근로시간 단축의 가능성"이라며 "기업 규모와 조직 역량, 인력 운영 여력 등 다양한 요인을 고려하면 근로시간 단축에 따른 비용 부담이 상당할 수 있다"고 지적했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

