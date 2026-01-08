안산시, 공공일자리 참여자 705명 16일까지 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 안산시는 '2026년 상반기 공공일자리 사업' 참여자를 오는 12일부터 16일까지 모집한다고 8일 밝혔다.

공공일자리 사업은 저소득 실직자와 취약계층 등 생계 지원이 필요한 시민에게 일자리를 제공하는 것이다.

분야별 모집 인원은 ▲희망 일자리 521명 ▲지역공동체 일자리 80명 ▲대부도 특화 일자리 47명 ▲안전대응 일자리 57명 등 총 705명 규모다. 근무 기간은 3월부터 6월까지다.

신청 대상은 사업 공고일(1월 5일) 현재 근로 능력이 있는 18세 이상 안산시민으로, 가구소득이 기준 중위소득 70% 이하, 재산 4억원 이하 기준을 충족해야 한다. 외국인등록번호 소지자도 신청할 수 있다.

단 ▲국민기초생활 보장법상 생계급여 수급권자 ▲공무원의 배우자 및 자녀 ▲실업급여 수급자 ▲직전 공공일자리사업에 2회 연속 참여자 등은 참여 대상에서 제외된다.

근무시간은 65세 미만 참여자 기준 주 20시간이다. 한 달 근무 시 주휴·월차수당, 교통·간식비를 포함해 약 100만원 정도를 받는다.

희망자는 신분증과 본인 및 세대원 도장을 지참해 주민등록지 관할 동 행정복지센터에 방문해 신청서를 제출하면 된다. 선발 결과는 3월 9일 개별 통보한다.





자세한 내용은 안산시청 누리집에 게시된 공고문을 참고하거나, 안산시 민원콜센터, 노동일자리과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

