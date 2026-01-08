경기도, 올해 지방하천 정비에 2062억 투입…‘기후위기 대응’ 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, 2026년 지방하천 정비 발주 계획 확정

9개 하천 49㎞ 구간…재해 예방·경제 활성화 추진

지역 건설경기 회복·일자리 창출 견인

경기도가 올해 지방하천 정비 계획을 담은 '2026년도 실시설계·공사·건설사업관리(감리) 용역 발주계획'을 확정하고 본격적인 사업 착수에 나선다고 8일 밝혔다.

정비단면 예시. 경기도 제공

올해 신규 발주 대상 지방하천 공사는 실시설계 2건, 공사 7건, 감리 5건 등 총 14건이다. 경기도는 하천 정비를 통해 홍수 대응 능력 강화, 재해 위험 선제적 차단, 공공투자 확대를 통한 지역경제 활성화 효과를 얻을 것으로 기대하고 있다.

현재 경기도가 직접 시행 중인 지방하천 정비사업은 총 45개다. 이 중 20개가 공사 진행 중이며, 17개는 보상, 8개는 설계 단계에 있다. 도는 지난해 김포 계양천 등 17개 하천 공사 및 감리 용역을 발주했다.

올해 신규 발주 대상은 사업의 연속성과 효율성을 높이기 위해 보상 상황과 현장 여건을 종합적으로 검토해 최종 선정했다.

도는 올해 총 9개 지방하천(연장 49.05㎞) 정비를 위해 약 210억원의 예산을 투입할 예정이다. 특히 보상률 70% 이상을 확보해 공사 추진에 차질이 없는 구간부터 단계적 발주를 진행한다는 방침이다.

아울러 공사 일정에 맞춰 5건의 건설사업관리(감리) 용역을 병행 발주해 공정·품질·안전관리를 한층 강화한다는 계획이다. 다만, 발주 시기와 순서는 보상 진행 상황 등 현장 여건에 따라 탄력적으로 조정될 수 있다.

신규 발주 사업 내용을 구체적으로 살펴보면 상반기에는 실시설계 2건(광주 노곡천, 안성 한천), 공사 2건(군포 반월천, 수원 서호천), 감리 1건이 예정돼 있다.

지방하천 정비사업 후 모습. 경기도 제공

하반기에는 공사 5건(광주 신현천, 용인 매산천, 평택 대반천, 김포 나진포천, 안성 청룡천), 감리 4건이 진행될 예정이다.

이에 따라 경기도는 기존에 추진 중인 사업을 포함해 올해 작년보다 812억원 대폭 늘어난 총 2062억원 규모의 지방하천 정비사업을 진행하게 된다.





김대순 경기도 행정2부지사는 "향후 사업 지연을 방지하기 위해 계약심사 및 관계기관 협의 등 행정절차를 신속히 이행할 계획이다. 지방하천의 치수 안전성 확보를 통해 기후위기에 강한 안전한 경기도를 구축해 나갈 방침"이라고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

