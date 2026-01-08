까다로운 日 뚫었다…LS일렉트릭, ESS 수주 600억 돌파

현지 진출한 韓 기업들 가운데 '최대 실적'

美·유럽 글로벌 ESS 전략시장 공략 박차

LS일렉트릭이 세계 4대 에너지저장장치(ESS) 시장으로 꼽히는 일본에서 국내 기업 가운데 최대 수주를 기록하며 현지 사업 확대에 나섰다. 맞춤형 제품을 기반으로 한 사업 신뢰성을 바탕으로 미국·유럽 등 글로벌 ESS 시장 공략에 박차를 가한다는 방침이다.

LS일렉트릭은 지난해 일본 ESS 사업 수주 규모가 총 612억원에 달한다고 8일 밝혔다. LS일렉트릭은 현지에서 ▲설계·조달·시공(EPC) 사업 ▲전력변환장치(PCS) 등 단품 공급 ▲신재생발전소 투자 사업 등 ESS 밸류체인 전반에 걸쳐 사업 포트폴리오를 확대했다. 특히 배터리를 제외한 ESS 핵심 설비의 모든 라인업을 일괄 공급할 수 있는 기술 역량과 꾸준히 쌓아온 사업 역량을 바탕으로 까다롭기로 유명한 일본 전력 시장에서 인정받고 있다는 설명이다.

LS일렉트릭 관계자가 일본 홋카이도에 설치된 계통연계 ESS를 점검하고 있다. LS일렉트릭

AD

이번 성과는 장기간에 걸쳐 축적해온 현지화 전략을 기반으로 한 결실이라는 점에서 의미가 크다. LS일렉트릭은 지난 2017년 일본 최초 태양광-ESS 연계 신재생에너지 발전소인 홋카이도 '치토세 태양광 발전소'를 성공적으로 구축하며 현지 ESS 시장 공략을 본격화했다.

이후 2024년 도쿄도 보조금 연계 ESS 사업을 절반 가까이 수주하며 현지 수도권 중심의 사업 기반을 확대했고, 지난해 4월에는 사업비 360억원 규모의 PCS 20MW·배터리 90MWh급 미야기현 '와타리 ESS 사업', 11월에는 PCS 등 사업 개발과 전력 기자재를 일괄 공급하는 ESS 시스템통합(SI) 분야에서 190억원을 수주하는 등 일본 전역으로 사업을 확대했다.

LS일렉트릭은 일본 법인을 중심으로 현지 밀착형 영업과 맞춤형 제품 개발 등 현지화 전략을 적극 추진하고 있다. 일본 전력 계통 특성에 최적화된 설계 역량과 안정적인 시공·운영 경험은 물론, 신재생에너지 장기 운영에 필수적인 품질 경쟁력으로 신뢰를 확보했다.

일본 ESS 시장은 신재생에너지 확대와 전력망 안정화 수요 증가로 빠르게 성장하고 있다. 일본 ESS 시장 규모는 2024년 3억4360만달러(약 4900억원) 규모에서 오는 2030년 10억9649만달러(약 1조5900억원)까지 성장할 것으로 전망되는 등 잠재력이 큰 것으로 평가된다.

LS일렉트릭은 미국·일본·유럽 등 ESS 전략 시장을 중심으로 사업 확대에 속도를 낸다는 전략이다. 글로벌 ESS 시장은 에너지 전환과 신재생에너지 확대에 발맞춰 2024년 467억달러(약 67조7400억원) 수준에서 오는 2033년 약 1871억달러(약 271조3900억원)까지 확대될 것으로 예상된다. 향후 ESS가 에너지 인프라 핵심 솔루션으로 자리매김할 것이라는 관측이다.





AD

LS일렉트릭 관계자는 "글로벌 주요 ESS 시장인 일본에서 국내 기업 최대 수주 실적을 기록한 건 기술력과 사업 역량, 현지화 전략이 종합적으로 인정받은 결과"라며 "맞춤형 솔루션으로 일본 사업을 확대하는 것은 물론, 미국·유럽 등 해외 시장 공략에 박차를 가하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>