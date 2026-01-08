"저, 한국서 군대도 나온 여자"…상하이서 김혜경 여사 만난 차오루 화제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국서 K뷰티 세일즈 나선 김혜경 여사

"이 대통령과 1일 1팩…많이 사랑해달라"

이재명 대통령과 함께 중국을 국빈 방문한 김혜경 여사가 K뷰티 기업들을 알리는 행사에 참석한 가운데 아이돌 그룹 피에스타 멤버 차오루가 현장에 깜짝 등장해 눈길을 끌었다.

이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 참석자 얼굴에 화장품을 발라주고 있다. 연합뉴스

7일 김 여사는 상하이 푸싱예술센터에서 열린 '상하이 K뷰티 글로우 위크' 행사장을 방문했다. 한국의 화장품 브랜드 50여개사와 현지 바이어, 중국 왕훙(인플루언서) 등이 참석한 자리였다.

김여사는 한국에서 가수로 활동했던 중국 인플루언서 차오루와 만나 이야기를 나눴다. 차오루는 "한국에서 대학교 나오고, 연예인 활동도 했다"며 "K팝 아이돌 그룹의 중국 멤버 출신"이라고 자신을 소개했다. 이어 "저 한국에서 군대도 나왔다"며 "(TV 프로그램) 진짜 사나이에 나갔었다. 군대 나온 여자"라고 했다. 김 여사는 웃으며 "그래서 제가 눈에 익었나 보다"라고 답했다.

김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 참석자 얼굴에 화장품을 발라주고 있다. 연합뉴스

차오루는 '한국 화장품은 어떤 것을 써봤느냐'는 김 여사의 물음에 "저는 한국에서 대학교 다니면서 계속 한국 화장품을 썼다"고 답했다. 이어 "한국 화장품이 아시아 사람에게 잘 맞는다. 얇고 예민한 피부 타입이 비슷하다"며 "한국 화장품을 쓸 때 피부가 제일 편했다"고 했다. 그러면서 "한국에서 일한 경험을 살려 중국 친구들에게 K뷰티를 많이 소개하고 있다"며 "중국 친구들이 K뷰티에 관심이 매우 많다"고 했다.

김 여사는 "한국에 오지 않아도 중국에서 한국 화장품을 사면 좋을 것 같다"고 했고, 차오루는 "맞다. 여러 플랫폼에 한국 화장품 가게가 많다. 편하게 살 수 있다"고 했다.

김 여사는 가성비가 가장 좋은 한국 화장품으로 마스크팩을 꼽으며 "저녁마다 이 대통령과 '1일 1팩'을 하고 있다"고 했다. 이에 차오루는 "한국 팩 인기가 굉장히 많다"며 "새로운 제품 업그레이드를 많이 하니까 써도 써도 '화장품이 이 정도야?'라고 항상 놀라게 된다"고 했다.





김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 참석자와 셀피 사진을 찍고 있다. 연합뉴스

한편 김 여사는 이날 K뷰티 신상품 출시 경진 대회를 참관하고 팝업스토어를 둘러보며 직접 제품을 체험해보기도 했다. 한 중국 인플루언서는 "이러한 교류의 기회가 확대되길 바란다"고 했고 김 여사도 "K뷰티를 많이 사랑해 달라"고 지속적인 관심을 요청했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

