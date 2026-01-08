주민 83% "이순신 태어난 곳 어딘지 알고 있다"…어디?

서울 중구 “작년 첫 축제 후 인지도 급상승”
인지도 1위는 ‘남산자락숲길’
서울 중구(구청장 김길성)가 지난 두 달간 실시한 주요 핵심사업 인지도 조사에서 응답자 83%가 '이순신 탄생지 중구'에 대해 알고 있는 것으로 나타났다.
이순신 장군의 탄생지는 서울 중구 인현동 일대다. 지난해 4월 중구가 '이순신 탄생지 중구' 브랜드를 선포한 이후 10월 첫 이순신 축제가 흥행하면서 인지도가 크게 상승했다. 이번 조사는 온라인 설문과 현장 조사를 병행해 진행됐으며, 총 3740여명이 참여했다.
'이순신 탄생지 중구'는 무료공공셔틀 '내편중구버스'와 함께 83%를 기록하며 공동 2위에 올랐다. 남산자락숲길이 86%로 1위를 차지했고, 어르신 교통비가 80%로 그 뒤를 이었다.
이 외에도 남산고도제한 완화 77%, 건강마일리지 76%, 명동스퀘어 67%, 대현산 모노레일·청구동 엘리베이터 67%, 주택 재개발 신속지원 58%, 서울중구상권발전소 47% 순으로 조사됐다.
분석 결과 주민들은 일상과 밀접한 정책일수록 인지도가 높은 경향을 보였다. 남녀노소 누구에게나 열려있는 무장애 친화 남산자락숲길이 1위를 차지했고, 누구나 무료로 이용할 수 있는 내편중구버스가 운영 4개월 만에 높은 인지도를 기록했다.
어르신 교통비 지원은 60대 이상 어르신의 95%가 알고 있다고 응답했고, 건강마일리지는 어르신은 물론 최근 걷기·달리기 열풍이 불고 있는 청년층에서도 관심이 큰 것으로 나타났다.
명동스퀘어와 대현산 모노레일·청구동 엘리베이터 사업은 사업 대상지인 명동, 동화동, 청구동 주민들 사이에서 인지도가 높았고, 남산고도제한 완화와 주택 재개발 신속지원, 상권발전소는 노후 주거지 주민, 상인 등 정책 수요층을 중심으로 관심이 높았다.
주민들이 구정 정보를 얻는 주요 경로로는 중구 소식지인 중구광장이 가장 많이 꼽혔으며, 중구 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)가 그 뒤를 이었다.
중구는 "이번 조사를 통해 구민들이 일상과 직결된 정책에 대한 관심이 높다는 것을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 주민들의 삶에 보탬이 되는 정책을 발굴하고 세심히 추진해 나가겠다"고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
