에티오피아서 트럭 전복 사고…이주민 최소 22명 숨져

현지 당국 "사망자 늘어날수도"

동아프리카 에티오피아에서 트럭 전복 사고가 발생해 이주민 최소 22명이 숨지고 65명이 다쳤다.

에티오피아 북부 아파르주 세메라. 구글지도

7일(현지시간) 알자지라방송 등에 따르면 에티오피아 당국은 전날 새벽 동아프리카 지부티에서 서쪽으로 수백㎞ 떨어진 에티오피아 북부 아파르주 세메라 지역 고속도로에서 이주민을 태운 화물 트럭이 뒤집히는 사고가 발생했다고 밝혔다.

아파르주 정부는 성명에서 "불법 중개업자에게 속아 이동 경로의 위험성을 인지하지 못한 이주민을 가득 채운 트럭이 전복되면서 인명 피해가 커졌다"고 설명했다.

부상자 중 다수가 위중한 상태로 현지 당국은 사망자가 더 늘어날 가능성이 있다고 전했다.

에티오피아는 이른바 '아프리카의 뿔'로 불리는 아프리카 대륙 동북부 지역에 위치한 국가로, 일자리를 찾아 지부티를 거쳐 홍해를 건너 중동으로 향하는 이주민들이 이용하는 '동부 루트'의 주요 출발지로 꼽힌다.





하지만 도로 환경이 열악하고 차량 정비가 제대로 이뤄지지 않아 대형 교통사고가 잇따르고 있다. 국제이주기구(IOM)에 따르면 지난해 1~9월 동부 루트에서 육상 또는 해상 사고로 이주민 890명이 숨지거나 실종된 것으로 집계됐다. 이는 2024년 같은 기간 기록된 421명의 두 배 이상이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

