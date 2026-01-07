최광수 스피어 대표, 서울시의회 의장 표창 수상…"민간 주도 우주항공 공급망 혁신"

AD

스피어코퍼레이션(대표 최광수)은 우주항공 산업 분야에서의 공급망 안정화와 지역 산업 기반 강화에 기여한 공로로 서울시의회 의장 표창을 수상했다고 7일 밝혔다.

이번 표창은 서울시의회가 수도권 소재 기업 가운데 공공적 가치와 산업적 파급 효과를 동시에 창출한 사례를 선정해 수여하는 것으로, 민간기업의 산업 협력 모델이 공공 부문에서 공식적으로 평가받았다는 점에서 의미가 있다.

최근 정부는 우주항공 산업을 미래 국가 전략산업으로 지정하고, 발사체 기술 고도화와 우주 탐사 역량 확보, 민간 참여 확대를 중심으로 산업 육성 정책을 추진하고 있다. 글로벌 시장에서도 민간 기업을 중심으로 위성, 우주 수송, 첨단 소재 분야의 성장이 빠르게 이어지며 우주항공 산업의 산업적·경제적 중요성은 지속적으로 확대되고 있다.

이러한 흐름 속에서 핵심 소재·부품 공급망 확보는 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제로 부각되고 있다. 이에 서울시의회(의장 최호정)로부터 민간 주도의 공급망 협력 모델을 통해 국가 전략산업과 지역 산업 생태계 발전에 기여한 공로를 인정받았다는 설명이다.

스피어코퍼레이션은 글로벌 우주항공 산업에서 요구되는 기준에 부합하도록 국내 중소기업들과 협력 체계를 구축하고, 국제 품질 기준과 공급망 관리 경험을 공유하는 방식으로 산업 전반의 대응 역량을 높여왔다. 이를 통해 협력 기업들은 항공우주·방위산업 분야 진입에 필수적인 기술·품질 요건을 단계적으로 확보할 수 있는 기반을 마련했다.

이 과정에서 국내 생산 인프라 확충과 전문 인력 수요가 확대되며, 수도권 지역을 중심으로 한 산업 생태계 활성화와 일자리 창출에도 긍정적인 효과를 거둔 것으로 평가된다. 특히 최근 글로벌 공급망 불확실성이 확대되는 상황에서, 민간 차원의 협력 구조를 통해 전략 소재 분야의 안정적 조달 가능성을 높인 점이 이번 수상의 주요 배경으로 꼽힌다.





최광수 대표는 "이번 표창은 개인의 성과라기보다, 함께 협력해 온 국내 기업들과 현장에서 묵묵히 역할을 수행해 온 구성원 모두의 노력에 대한 평가라고 생각한다"며 "앞으로도 공공성과 산업 경쟁력을 함께 고려하는 민간 주도 협력 모델을 통해 한국 우주항공 산업 생태계 발전에 기여해 나가겠다"고 말했다.





