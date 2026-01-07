보람상조, 13년 연속 대한민국 퍼스트브랜드대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업계 상위 5개사 중 최고 점수 획득

보람상조는 13년 연속 대한민국 퍼스트브랜드대상을 받았다고 7일 밝혔다.

보람상조는 6일 서울 신라호텔에서 열린 '2026 대한민국 퍼스트브랜드대상' 시상식에서 상조업계 상위 5개사 가운데 가장 높은 평가를 받아 대상에 선정됐다. 이번 시상식에서는 보람상조를 비롯해 LG그램, 세라젬, 롯데렌터카 등 각 산업을 대표하는 브랜드들이 부문별 대상을 차지했다.

김기태 보람상조 대표가 6일 '2026 대한민국 퍼스트브랜드대상'에서 기념 촬영을 하고 있다. 보람그룹

AD

특히 상조서비스 부문에서는 보람상조를 평가한 응답자의 71%가 2030 MZ세대로 나타났다. 이에 대해 보람상조는 최근 추진 중인 '라이프 큐레이터' 리브랜딩을 통해 보람상조가 젊은 세대와도 공감대를 형성하는 브랜드로 자리 잡은 것이라고 평가했다.

보람상조는 최근 상조를 중심으로 고객의 삶을 보다 의미 있게 설계할 수 있도록 제안하는 '라이프 큐레이터' 전략을 본격화하고 있다. 교육, 건강, 편의, 여가, 반려동물, 헬스케어 등 다양한 분야에서 타 산업과의 제휴를 확대하고 있으며, 배우 이성민과 강하늘을 보람그룹 광고모델로 기용해 다양한 연령층을 대상으로 브랜드 방향성을 전달하고 있다.





AD

보람그룹 관계자는 "앞으로도 고객의 요구를 면밀히 분석해 시간의 퀄리티를 높이는 경험을 지속해서 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>