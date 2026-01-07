박성혁 관광公 사장 "외래관광객 3000만명 조기 달성"

"외래관광객 3000만명 달성이라는 국가적 과제와 대한민국 관광산업의 미래를 위해 최선을 다하겠습니다."

박성혁 한국관광공사 신임 사장이 7일 강원도 원주 본사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

AD

박성혁 한국관광공사 사장은 7일 원주 본사에서 열린 취임식에서 취임사를 통해 이같이 밝혔다.

박 사장은 외래관광객 3000만 명 조기 달성을 위한 중점 추진 과제로 ▲방한 시장의 전략적 세분화 마케팅 ▲관광객 여행 편의를 높이는 인공지능(AI) 기반 디지털 마케팅 플랫폼 구축 ▲국내 유망 관광자원 발굴과 상품화 ▲관광업계 및 유관 기관과의 상생 네트워크 강화를 제시했다.

또 공사 임직원들에게는 ▲실질적인 성과를 중시하는 성과 중심 조직문화 ▲서로를 배려하고 화합하는 조직문화 ▲효율적인 업무문화 정착을 당부했다.

박 사장은 "관광 관련 기관은 물론 업계와 학계와도 긴밀히 협력해 관광산업 전반의 상생을 이끄는 구심점이 되겠다"고 강조했다.





AD

한편 박 사장은 제일기획 글로벌부문장(부사장)을 지낸 마케팅 전문가로, 유럽총괄장과 북미총괄장 등을 역임하며 주요 해외 시장에서의 사업 전략 수립과 실행을 주도했고, 글로벌 마케팅 전략 전반을 총괄했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>