LG엔솔, 한국전기안전공사와 ESS 안전 강화 및 LFP 생태계 조성

ESS 안전 관리 체계 고도화 위해 상호 협력

LFP 배터리 적용 사이트 신규 관리 체계

LG에너지솔루션과 한국전기안전공사가 '에너지저장장치(ESS) 안전 강화 및 국내 리튬인산철(LFP) 생태계 조성'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

오른쪽부터 김동명 LG에너지솔루션 사장과 남화영 한국전기안전공사 사장이 업무협약(MOU) 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. LG에너지솔루션

7일 LG에너지솔루션은 대전 기술연구원에서 김동명 최고경영자(CEO) 사장, 김형식 ESS전지사업부장 전무, 정재한 최고품질책임자(CQO) 전무, 남화영 한국전기안전공사 사장, 전준만 재생에너지처장 등이 참석한 가운데 MOU 체결식을 개최했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 LG에너지솔루션과 한국전기안전공사는 ▲ESS 설비 안전관리 정책 지원 ▲기관 간 정보 공유로 안전사고 대응 역량 강화 ▲전문인력 양성 및 기술 교류 ▲ESS 안전 지원 및 기술 협력 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다. 또 LG에너지솔루션의 ESS용 LFP 배터리가 적용되는 신규 사이트를 대상으로 운영 및 점검, 검사 기준 등을 포함한 신규 안전 관리 체계를 공동으로 마련하기로 협의했다.

LG에너지솔루션은 국내 기업 가운데 유일하게 LFP 배터리 대규모 양산 체계를 갖추고 있으며 앞서 충북 오창 에너지플랜트에서 LFP 배터리 국내 생산을 추진하겠다고 밝히는 등 국내 LFP 배터리 산업 생태계 구축에 앞장서고 있다.





김동명 사장은 "이번 협약을 바탕으로 LG에너지솔루션 배터리를 사용한 ESS 사이트에 최고 수준의 안전 기준을 적용하고, 국내 ESS용 LFP 배터리 안전 체계 및 생태계 구축을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.





