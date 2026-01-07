Sh수협은행, 농신보와 손잡고 수산식품 우수기술 사업자 대출 지원 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

Sh수협은행 농신보에 15억원 특별출연

이를 바탕으로 농신보 약 200억원 규모 협약보증대출 지원

Sh수협은행은 수산식품 우수기술 사업자에 대한 금융지원 및 수산분야 경쟁력 강화를 위해 농림수산업자신용보증기금(농신보)과 특별출연 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

Sh수협은행은 농신보에 15억원을 특별출연하고, 농신보는 이를 재원으로 수산식품 우수기술 사업자에게 약 200억원 규모의 협약보증대출을 지원한다.

이번 협약은 국내 수산식품 산업의 기술 경쟁력을 강화하고, 우수기술을 보유한 중소기업의 자금 조달 부담을 완화하기 위해 진행됐다.





신학기 Sh수협은행장은 "이번 농신보 특별출연이 기술력 있는 수산관련 기업의 연구개발 및 해외판로 개척에 실질적인 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 수산업의 고차산업화 추진을 위한 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

