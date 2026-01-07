부산항 모든 계류장 내진성능 보강공사 마쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사, 대교동 호안 공사 마무리



BPA 관리 계류시설 68곳 모두 안전 확보

부산항 대교동 해안 둑 일대에 내진성능 보강공사가 완료됐다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 부산항 북항 대교동 호안 내진성능 보강공사를 마쳐 부산항 내 BPA가 관리 중인 계류시설 68개소에 대한 내진성능을 확보했다고 7일 알렸다.

대교동 호안은 현재 예부선 선박들이 접안하는 계류시설로 사용 중이다. 공사는 공사 구역 내 계류 선박들로 인한 공사 지연을 방지하기 위해 착공에 앞서 예부선 협회와 사전 협의를 거쳐 예부선들의 대체 계류지로 연안여객터미널 선석을 확보했었다.

이번 대교동 호안 내진성능 확보로 계류시설 68개소 전반에 대한 내진성능이 100% 확보돼 항만 운영의 안정성과 재난 대응 능력이 한층 강화됐다.





부산항만공사 송상근 사장은 "호안 내진성능 공사 완료를 통해 부산항 주요 시설물 전반에 대한 안전 기반을 다졌다"며, "항만시설을 이용하는 시민이 안심하고 이용할 수 있도록 지속적인 안전점검과 시설 개선을 추진해 나가겠다"고 말했다.

대교동 호안 전경.

