[CES 2026]휴머노이드부터 주차로봇까지…현대차그룹, AI 로봇 기술 전시

현대차그룹, AI 로보틱스 선도할 제품·기술 공개

아틀라스 연구·개발형 모델 현장 투입 시연

로봇 전용 SW 오르빗 AI 연계한 '스팟' 전시

6일(현지시간) 미국 라스베이거스 세계 최대 전자·IT 전시회 '2026 CES' 현대차그룹 부스. 휴머노이드 로봇 아틀라스의 시연이 관람객들의 눈길을 사로잡았다. 바닥에 누웠던 아틀라스가 관절을 접어 스스로 일어섰고, 사람과 유사한 동작으로 자연스럽게 걸음을 옮기자 관람객들의 환호가 쏟아졌다.

인공지능(AI) 로보틱스 연구 환경을 전시 공간으로 구현한 테크랩에서 아틀라스는 선반 속 부품을 인식, 정해진 위치에 정리하는 작업을 완벽하게 수행했다. 360도 회전하는 관절로 방향 전환과 물체 조작을 자연스럽게 이어갔으며, 스스로 판단하고 제어하는 자율 동작도 선보였다. 이날 시연된 모델은 미래 제품에 적용될 핵심 기능을 검증하기 위해 제작된 '차세대 전동식 아틀라스 연구형 모델'이다.

(사진 왼쪽부터) 차세대 전동식 아틀라스 연구형 모델, 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델이 작업을 수행하는 모습. 현대차그룹 제공

현대차그룹은 CES에서 아틀라스 연구형 모델과 함께 개발형 모델도 최초로 공개했다. 개발형 모델은 실제 제조 현장 투입을 전제로 설계된 로봇으로, 자율 학습 능력과 다양한 작업 환경에 적용 가능한 유연성이 특징이다. 56개의 자유도(DoF)를 갖춰 대부분의 관절이 완전 회전이 가능하며, 사람과 유사한 크기의 손에는 촉각 센서를 탑재했다. 360도 카메라를 통해 주변 환경을 인식해 작업 중 상황 변화에도 대응할 수 있도록 설계됐다.

'오르빗 AI'와 연계한 4족 보행 로봇 스팟이 산업 현장 점검 관리 작업을 수행하는 모습. 현대차그룹 제공

전기차 자동 충전 로봇 활용한 아이오닉 5 로보택시 충전을 시연하는 모습. 현대차그룹 제공

또 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 스팟이 '오르빗(Orbit)' AI 솔루션을 활용해 산업 현장의 설비 점검과 관리 작업을 수행하는 시연도 진행됐다. 오르빗 AI는 원격 제어와 실시간 모니터링, AI 기반 이상 징후 감지, 데이터 분석 기능을 통해 로봇 운영 효율을 높이는 소프트웨어 플랫폼이다.





부스 한켠에는 아틀라스와 스팟의 초기 연구 모델부터 현재까지의 발전 과정을 확인할 수 있는 실물 아카이브도 전시됐다. 이 밖에도 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'의 상용화 모델과 탑 모듈 결합 콘셉트 모델 주행 시연, 아이오닉 5 기반 레벨4 자율주행 로보택시, 전기차 자동 충전 로봇과 주차 로봇 시연까지 이어지며 현대차그룹의 로보틱스·자율주행 기술 전략을 한자리에서 확인할 수 있었다.

현대위아의 주차 로봇 활용한 EV6 주차 시연. 현대차그룹 제공





라스베이거스(미국)=전영주 기자 ange@asiae.co.kr

