오세훈-안철수 회동 "국힘, 잘못된 과거와 절연해야"

당 위기 극복 방안 등 논의

오세훈 서울시장이 6일 안철수 국민의힘 의원과 만나 지방선거를 앞두고 당 쇄신과 위기 극복방안 등을 논의했다.

오세훈 서울시장과 안철수 국민의힘 국회의원이 6일 오후 서울 용산구 한남동 서울시장 공관에서 회동했다. 서울시 제공

오 시장은 이날 오후 용산구 한남동 공관에서 안 의원을 향해 "선거를 앞두고 서울시와 경기도가 같이 할 일이 많다"고 말했다.

안 의원은 "중요한 시기에 말씀 나누는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 말했다.

김병민 서울시 정무부시장은 회동 후 "국민의힘이 잘못된 과거와 절연하고 민생 중심의 유능한 정당으로 나아가야 한다는 데 뜻을 함께했다"고 밝혔다.

김 부시장은 "두 사람은 당의 변화, 외연 확장과 통합의 길에 대해 지속적으로 함께 소통해나가기로 했다"고 덧붙였다.

경기 성남 분당 갑이 지역구인 안 의원은 4선으로 국민의힘 내에서 경기도에 지역구를 둔 의원 중 최다선이다.

오 시장과 안 의원은 국민의힘 내에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 비판적 시각으로 바라보고 당 차원에서 국민에게 사과해야 한다는 입장을 밝혀왔다.





오 시장은 새해 첫날 페이스북에 당 지도부에 변화를 촉구하기도 했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

