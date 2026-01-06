반기문·나경원·고아라…이틀째 이어지는 '안성기' 조문 행렬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고아라, 나경원 등 다양한 인사 조문

지난 5일 생을 마감한 배우 안성기의 빈소에 조문 행렬이 이틀째 이어지고 있다. 반기문 전 유엔 사무총장이 6일 서울 서초구 서울성모병원에 마련된 배우 안성기의 빈소를 찾아 위로의 뜻을 전했다. 고인은 반 전 사무총장이 현직에 있을 당시 유니세프 친선 대사로 활동하며 인연을 맺었다.

반 전 총장은 이날 조문을 마친 뒤 고인에 대해 "제가 유엔 사무총장으로 활동할 때 유니세프 친선대사로서 많은 활동을 하시고 세계의 어린이와 청소년들에게 많은 희망을 주셨다"고 말했다.

5일 별세한 배우 안성기의 서울성모병원 빈소에 훈장이 놓여 있다. 정부는 고인에게 대중문화예술 분야의 최고 영예인 금관문화훈장을 추서했다. 연합뉴스

이어 "2012년에 제가 방한해서 유니세프를 방문했을 때, 또 퇴임 이후에도 여러 차례 뵈면서 유니세프 활동을 확대하고 세계의 어려운 아동들에게 희망을 주는 역할을 많이 하셨다"며 "연예인으로서뿐만 아니라 인도주의적인 면에서 전 세계 아동들에게 많은 희망을 주신 분"이라고 했다.

그러면서 "전직 유엔 사무총장으로서 참 감사하게 생각하고, 고인이 천당으로 가셨지만 아마 거기서도 우리를 굽어 살펴주시리라 생각한다"며 고인의 명복을 빌었다.

나경원 국민의힘 의원도 빈소를 찾아 "안성기 선생님은 대한민국 영화계의 발전은 물론이고 문화예술계의 발전에 정말 지대한 공헌을 하신 분"이라고 고개를 숙였다.

5일 서울 중구 충무로 서울영화센터에 마련된 '국민 배우' 고 안성기를 추모하는 공간에서 조문객이 헌화, 묵념하고 있다. 연합뉴스

나 의원은 안성기가 이사장을 맡았던 신영균예술문화재단이 매년 주최하는 아름다운 예술인상 시상식에 참석하며 고인과 인연을 맺었다 한다.

나 의원은 "따뜻함 속에서의 절제에 대해 늘 존경의 마음이 있었다"며 "투병 중에도 후배 영화인들을 위한 관심과 애정을 놓지 않으셨던 안성기 선생님께서 영면하시기를 기도한다"고 말했다.

고아라는 "존재만으로도 본보기가 돼 주셨는데, 많은 배움 받았던 것 잊지 않겠다"며 "앞으로 더 잘 되새기면서 지내겠다"고 말했다.

고인이 생전 마지막으로 출연한 2023년 작품 '노량: 죽음의 바다'를 함께 한 배우 박명훈은 "저뿐만 아니라 영화계 후배들이 안성기 선배님의 인자하고 좋은 성품을 기억할 것"이라고 추모했다.

그러면서 "선배님은 배우나 스태프, 독립 영화의 신인 감독들까지 늘 친동생처럼, 혹은 친자식처럼 챙겨주셨던 분"이라며 "선배님을 따라갈 수는 없겠지만 본받아 가는 후배가 되도록 노력하겠다"고 애도했다.

장항준 감독과 배우 전도연, 차인표, 정재영, 옥택연과 김동연 경기도지사, 서경덕 교수 등 각계에서 조문 행렬이 이어졌다.





한편, 장례는 신영균예술문화재단과 한국영화배우협회가 주관하며 영화인장으로 엄수된다. 오는 9일 오전 8시 명동성당에서 고인의 추모 미사가 열리고, 9시에 영결식이 진행된다.





