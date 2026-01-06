국가예산의 문을 먼저 두드리다…봉화군, 2027년을 준비한다

전 부서 ‘미래 설계 모드’ 전환

인구소멸·탄소중립 잇는 선제 국도비 전략

봉화군이 2027년도 국·도비 확보를 위한 예산 대응 시계를 대폭 앞당기며 본격적인 '미래 재정 설계'에 돌입했다.

정부 예산 편성 흐름에 선제적으로 대응해 지역의 핵심 성장사업을 국가 재정에 반영하겠다는 전략적 판단이다.

봉화군, 2027년 국도비 확보‘선제적 대응, 미래성장 동력 발굴 박차

봉화군은 지난 5일 전 부서를 대상으로 '2027년 국가투자예산 사업 및 신규 공모사업 발굴' 지침을 전달하고, 국비 확보를 위한 전사적 대응 체제를 가동했다고 밝혔다. 단순한 예산 요청을 넘어, 군정 비전과 국가 정책을 정교하게 연결하는 데 방점이 찍혔다.

이번 발굴 대상은 2027년도 국·도비 투자사업(신규·계속)과 중앙부처 공모사업 전반이다. 군은 실·과·소별로 최소 2건 이상의 신규 사업 발굴을 의무화하며, 기존 사업의 연속성은 유지하되 봉화의 산업 구조와 생활 여건을 근본적으로 바꿀 수 있는 '전략형 신규 사업' 발굴에 행정력을 집중하고 있다.

특히 인구소멸 대응, 지역 특화 산업 육성, 탄소중립 등 국가 핵심 과제와의 연계를 강화해 국비 확보의 논리와 경쟁력을 동시에 높인다는 구상이다. 중앙부처 정책 기조를 사전에 반영함으로써 공모 단계부터 우위를 선점하겠다는 계산이다.

박현국 봉화군수는 "지방소멸이라는 구조적 위기 속에서 지역의 자생력을 키우기 위해서는 국가 예산 확보가 무엇보다 중요하다"며 "모든 부서가 협력해 봉화군에 꼭 필요한 사업들이 정부 예산안에 최종 반영될 수 있도록 행정 역량을 총동원하겠다"고 강조했다.

한편 각 부서에서 발굴된 사업은 오는 16일까지 예산 부서로 집계되며, 이후 타당성 검토와 전문가 자문을 거쳐 중앙부처와 경상북도에 순차적으로 건의될 예정이다.





봉화군은 이번 선제적 예산 대응이 중장기 재정 안정과 지역 경쟁력 강화를 이끄는 분기점이 될 것으로 기대하고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

